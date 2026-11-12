Supermedia AGI/Youtrend: campo largo avanti al centrodestra

AGI - Per una strana coincidenza, nell’ultima settimana è stata pubblicata una quantità decisamente fuori dal comune di sondaggi sulle intenzioni di voto nazionali. Basti pensare che tra giovedì 5 e venerdì 6 novembre ben sei istituti demoscopici hanno pubblicato le proprie stime, ciascuno su un diverso canale. Nel complesso, questa sovrabbondanza di sondaggi - in totale 12 nel periodo considerato - rende la Supermedia di oggi particolarmente “robusta”. Una solidità che, peraltro, consente di verificare con molti più dati a disposizione le ipotesi emerse la scorsa settimana, in particolare a proposito di due forze politiche: Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale.
Ci eravamo chiesti se il rimbalzo positivo di questi due partiti fosse il segnale di una tendenza effettivamente in atto oppure il frutto di un “miraggio statistico”. La risposta emerge molto chiaramente dai numeri di oggi: in un contesto generale che vede quasi tutte le forze politiche in lieve arretramento, le due maggiori eccezioni sono costituite proprio da M5S e FN. Il partito di Conte, in particolare, guadagna oltre un punto in due settimane, apparentemente senza nuocere al suo principale competitor interno, ossia il Partito Democratico. Appare chiaro che nelle scorse settimane il posizionamento tra gli elettori del M5S si è in qualche misura rafforzato, tornando su valori visti nei mesi successivi al referendum costituzionale. Il caso di FN è altrettanto interessante. Nelle scorse settimane avevamo rilevato come il partito di Vannacci si fosse evidentemente messo alle spalle il suo momento migliore, e come fosse in corso un “riflusso” di elettori verso il centrodestra - in particolare verso Fratelli d’Italia. I dati odierni (con diversi sondaggi che vedono FN ancora sopra il 7%) ci dicono però che il consenso verso Vannacci non è evaporato, e che il suo partito conserva ancora una quota di consenso non trascurabile con cui fare i conti.
L'analisi sulle coalizioni
Le due dinamiche appena viste si ripercuotono in modo evidente sugli equilibri tra le coalizioni. Se da un lato il campo largo riguadagna terreno, in primis grazie alla crescita del M5S, il recupero di Vannacci “tarpa le ali” alla rincorsa del centrodestra, che sembra aver esaurito la spinta dell’ultimo periodo, sia a causa dell’arretramento di FDI (che perde quasi mezzo punto nelle ultime due settimane) sia per l’esaurimento dell’effetto novità causato dall’ingresso in coalizione di Sud chiama Nord, che rimane stabile intorno all’1%. In attesa di capire se il Partito Liberal Democratico aderirà al centrodestra (nella sua interezza o con il solo Marattin in seguito a una probabile scissione), il divario tra le due principali coalizioni si allarga così a poco più di due punti percentuali. Attenzione però: i numeri di oggi non possono essere considerati come una diretta conseguenza di due importanti fatti politici degli ultimi giorni. Il primo è l’intensificarsi di attacchi informatici nell’ambito della cosiddetta “guerra ibrida”, elemento ormai innegabile che condizionerà la politica italiana nelle prossime settimane (a dir poco). Il secondo è la presentazione, da parte del Governo, della manovra di bilancio, che comprende una lunga serie di misure di cui è stata già testata la popolarità. E i risultati, in certi casi, sono sorprendenti.
Secondo il sondaggio Youtrend per @SkyTG24 di oggi, la misura della legge di bilancio che raccoglie più consensi è l’esenzione permanente dal bollo per le auto fino a 80 kW e per le moto: la giudica positivamente il 62% degli italiani. https://t.co/urDNT5UL0d— Youtrend (@you_trend) November 11, 2026
Secondo il sondaggio Youtrend per Sky TG24, la misura più popolare tra quelle proposte (con il 62% di giudizi positivi) risulta l’esenzione del bollo auto, che diventerebbe strutturale e non più una tantum per il solo 2027; al secondo posto (56% di approvazione), il contributo INPS di 100 euro l’anno per i nuovi nati fino al compimento del 18° anno; le misure più impopolari, invece, sarebbero quelle relative al taglio delle assunzioni di personale nelle scuole (bocciato dal 72%) e l’aumento degli stanziamenti per le missioni militari all’estero (60% di contrari). C’è da dire che le ultime due misure citate sono anche le uniche a risultare impopolari anche tra gli elettori di centrodestra, mentre la proposta più “divisiva” è l’innalzamento a 100.000 della soglia di fatturato per il regime forfettario delle partite IVA (dove il saldo positivo è di 37 punti per chi oggi voterebbe per il centrodestra e negativo di ben 46 punti tra gli elettori del campo largo).
Cosa dice la Supermedia della manovra
Nel complesso, la manovra suscita poco entusiasmo: solo il 13% degli italiani ritiene che essa produrrà un effetto positivo sul proprio bilancio familiare, mentre il 28% prevede un effetto negativo e ben il 39% ritiene che non vi sarà alcun impatto. Sembra quindi che questa manovra, che sarebbe l’ultima ad essere approvata da questo Parlamento, non sia in grado di spostare la bilancia dei giudizi in modo particolarmente favorevole al Governo. Ma lo stesso sondaggio Youtrend rileva come tra gli italiani sia ancora il centrodestra a prevalere nella percezione legata alla capacità di gestione dell’economia, con un 26% a fronte del 21% del campo largo: ma qui bisogna notare soprattutto come il 40% dichiari di non fidarsi di nessuna di queste due coalizioni, in ambito economico. Come le recenti mid-term USA hanno insegnato, l’economia potrebbe essere il terreno su cui molti elettori orienteranno le loro scelte. Ma al momento, a differenza di quanto visto negli States, nessuno dei due principali contendenti sembra partire avvantaggiato in questa particolare arena.
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 29 ottobre all’11 novembre, è stata effettuata il giorno 12 novembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 5 novembre), Eumetra (5 novembre), Ipsos (31 ottobre), Ixè (11 novembre), Noto (5 novembre), Only Numbers (31 ottobre e 6 novembre), Piepoli (6 novembre), SWG (2 e 9 novembre), Tecnè (5 novembre) e Youtrend (11 novembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.