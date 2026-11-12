Occhetto: 'Primarie? Pericolose. Al Pd non serve cambiare nome'

AGI - "Penso che le primarie di partito abbiano un senso, quelle di coalizione, invece, sono pericolose, perché il fatto che una parte del Paese si riunisca prima delle elezioni per fare una battaglia tra i partiti che sono dalla stessa parte invece di combattere subito contro l'avversario è una cosa che può essere sfiziosa, ma molto triste". Lo ha detto Achille Occhetto al Circolo della Bolognina, a Bologna, durante l'iniziativa del Pd 'La sinistra alla prova del presente', organizzata a 37 anni dalla storica Svolta con cui annunciò il cambiamento del nome del Pci.
Secondo l'ex segretario del Pci-Pds, "la soluzione era una, oggettiva in tutta Europa e che usa anche la destra qui, cioè il segretario o la segretaria del partito maggiore è il candidato. Ha un valore oggettivo perché, in questo caso, è un dato oggettivo, nessuno perde. Invece, dopo le primarie, c'è chi perde e chi vince". Una strada che, ha osservato, "non hanno voluto" percorrere, rendendo quindi necessarie le primarie. "Io chiedo che le facciano con la massima responsabilità, con il programma bloccato e, soprattutto, decidendo una posizione unitaria sull'Ucraina che non vada però a colpire il popolo ucraino", ha aggiunto.
Occhetto: "Non serve cambiare nome al Pd, ma il governo"
Interpellato sull'ipotesi di cambiare nome al Partito democratico, Occhetto ha risposto: "Non credo che il problema sia quello di cambiare i nomi, il problema è cambiare il governo di destra di questo Paese". "Per cambiare il governo ci vuole il massimo di unità e credo che quella cercata testardamente da Elly Schlein sia un grande dono fatto all'Italia e tutti dovrebbero capirlo, perché lei - ha sottolineato - ci sta lavorando con pazienza e tra mille difficoltà".
"La destra ha sbagliato quasi su tutto. Il problema fondamentale è che vuole cambiare il sistema politico italiano. Ormai è evidente che vuole mettere da parte la Costituzione nata dalla Resistenza per, come hanno detto loro, aprire la strada alla Terza Repubblica, cioè una situazione in cui chi ha la maggioranza si prende il presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica", ha affermato Occhetto. All'iniziativa ha partecipato, arrivando a sorpresa, anche Romano Prodi.
"Vuol dire - ha proseguito Occhetto - che fanno un presidenzialismo coperto, senza avere avuto il coraggio di sottoporlo al voto del Parlamento, del Paese, anche perché temevano la batosta che hanno preso sulla giustizia". "Quindi - ha concluso - è una realtà, quella della destra di oggi, pericolosa anche per il futuro dell'Europa".
La Bolognina e i 37 anni dalla Svolta
L'incontro è stato anche l'occasione per presentare l'ultimo libro di Occhetto, 'Oltre il baratro. Ripensare la sinistra e la democrazia' (Passigli Editori), pubblicato in occasione del suo novantesimo compleanno. Tra i partecipanti Walter Dondi, il giornalista dell'Unità che nel novembre 1989 rivolse a Occhetto la domanda alla quale l'allora segretario rispose rivelando l'intenzione di cambiare nome al Pci. Dondi ha raccontato quell'esperienza nel libro 'L'ultima domenica del Pci' (Bibliotheka Edizioni), presentato durante l'iniziativa. Presente anche l'europarlamentare del Pd Annalisa Corrado.