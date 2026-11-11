Meloni: 'Senza il bollo auto risparmio di 2,3 miliardi di euro'
Meloni e l'abolizione del bollo auto: "Gli italiani risparmieranno 2,3 miliardi di euro"
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Meloni e l'abolizione del bollo auto: "Gli italiani risparmieranno 2,3 miliardi di euro"

La premier ha annunciato che chiarirà la manovra di bilancio attraverso una serie di brevi video
Meloni e l'abolizione del bollo auto: "Gli italiani risparmieranno 2,3 miliardi di euro"
Ludovic MARIN / AFP - Giorgia Meloni
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AGI - "In questi giorni vi racconterò, attraverso una serie di brevi video, le principali misure contenute nella manovra di bilancio e i benefici concreti per cittadini, famiglie e imprese". L'annuncio, in un post su X, è di Giorgia Meloni il cui video di oggi è dedicato alle misure sul bollo auto.

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Gli effetti del bollo auto

"Dal 2027 - ricorda la presidente del Consiglio - il bollo non si paga più sulla prima auto di proprietà fino a 80 kW, cioè sulla stragrande maggioranza delle macchine che vedete parcheggiate sotto casa, che sono utilizzate in città dalle famiglie. E il bollo è abolito anche sulla moto, senza limiti di cilindrata".

Un risparmio da 2,3 miliardi per le famiglie

"È una misura - spiega - che fa tornare direttamente nelle tasche delle famiglie italiane 2,3 miliardi di euro perchè mentre a sinistra c'è chi continua a proporre patrimoniali, noi le tasse sulla proprietà le tagliamo. E la misura è strutturale. Quindi chi parlava di mancia o di provvedimento elettorale, dovrà aggiornare i suoi contenuti".

"Quanti partiti in Italia hanno promesso di abolire il bollo auto? Nel 2016 lo annunciava Renzi, nel 2019 Di Maio lo definiva una tassa odiosa da eliminare. L'elenco sarebbe lungo. La differenza è che loro lo hanno promesso e noi lo abbiamo fatto", conclude Meloni.

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