Il dibattito sul Quirinale anima il centrosinistra

AGI - Tre anni all'elezione del Capo dello Stato, un anno al termine della legislatura, delle primarie di centrosinistra da celebrare. "È un po' presto per discutere di Colle", dice un esponente di spicco del M5s come Michele Gubitosa in Transatlantico: "Meglio se ci concentriamo su questa legge di bilancio e sull'Anac".
La proposta di Rocco Casalino
Il tema, però, tiene banco anche per l'intervento dell'ex guru della comunicazione M5s Rocco Casalino, paventando che la corsa ai gazebo possa indebolire il perdente tanto da innescare una crisi potenzialmente irreversibile nel proprio partito. Vale per Giuseppe Conte come vale per Elly Schlein.
L'idea di Casalino, messa nera su bianco sulla sua creatura editoriale, La Sintesi, è quella di chiudere un patto Pd-Ms5 prima delle primarie: chi perde dovrà essere "determinante" per l'elezione del nuovo Capo dello Stato. Ovvero, se i vincenti alle primarie esprimono il premier, i perdenti indicano il futuro Presidente della Repubblica.
Le perplessità nel Pd
Nei conciliaboli di Transatlantico il tema non sembra, però, accendere gli animi. Il Pd si tiene a distanza da un dibattito che riguardi il Quirinale, per ovvie ragioni di opportunità politica e rispetto istituzionale, oltre che per i tempi. Anche perché, come dice un deputato, "un accordo del genere, stretto in questo momento, rappresenta una cambiale in bianco. In tre anni può accadere di tutto".
Conte prende le distanze
Mentre il dibattito è già in corso, il presidente M5s convoca un punto stampa nel quartier generale del Movimento a Campo Marzio. La poltrona, per quanto prestigiosa, "non è mai stata per me un problema", dice subito Conte che ricorda di aver rifiutato di entrare da ministro nel governo Draghi. Quanto al principio sostenuto da Casalino:
"Condivido il principio che il direttore di un giornale, un giornalista, e tutti quanti sono liberi di esprimere la propria personale opinione che non è quella mia e non è una mia preoccupazione", chiosa l'ex premier.
Gli interventi di Gentiloni e Casini
Sul tema del Colle intervengono anche Paolo Gentiloni e Pier Ferdinando Casini, nomi che, stando ai rumors, potrebbero rientrare nella rosa dei quirinabili nel 2029, senza citare tuttavia il "lodo" dell'ex Cinque Stelle. "Non ci si candida al Quirinale. Abbiamo un presidente della Repubblica, non per qualche mese ma per qualche anno, che fortunatamente ci garantisce", dice Gentiloni.
E Casini ironizza: "È piena la storia d'Italia di persone candidate per il Colle. L'unica categoria che non scarseggia".
Il timore di Matteo Renzi
Eppure la questione dell'elezione del Capo dello Stato, anche se non declinata in termini di patti da siglare, non è del tutto estranea al centrosinistra. Nemmeno a Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva, profondo conoscitore delle dinamiche di palazzo, avverte che in caso di vittoria Meloni farà "en plein", Quirinale e Corte Costituzionale.
"Sono preoccupato che Meloni vada al Quirinale e se lo fa nel giro di sette anni si prende anche la Corte costituzionale", spiega nel video postato sui social solo ieri nello studio di Otto e Mezzo. Un timore che, per Renzi, rende imprescindibile "una sinistra che stia insieme". Il riferimento è alle garanzie chieste da Giuseppe Conte, memore della caduta del suo governo per mano renziana, a Elly Schlein sulla presenza del leader di Italia Viva al tavolo del centrosinistra.
"Non ci vogliono? Lo dicano. Posso andare avanti senza fare il ministro".
Fratoianni e il futuro della coalizione
Ad allontanare il dibattito sugli eventuali, futuri, incarichi di governo è anche Nicola Fratoianni. Raggiunto dai cronisti in Transatlantico, il leader di Sinistra Italiana-Avs ha spiegato che la sua intenzione "è quella di guidare il terzo partito della coalizione". Altro che ministero.
Le critiche dal centrodestra
Dall'altra parte della barricata osservano, leggono e commentano: "Conte al Quirinale? Un incubo", dice il capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami: "Il primo dei perdenti della sinistra diventa Capo dello Stato. Ecco il senso delle istituzioni che hanno a sinistra". E il responsabile organizzazione del partito della premier rincara: "Questo è l'imbarbarimento istituzionale della sinistra in Italia".
Nel dibattito interviene anche Cateno De Luca, osservando che "il guru Casalino lancia la proposta shock: chi vince le primarie tra Schlein e Conte va a Palazzo Chigi, il perdente al Colle. Ecco la spartizione delle poltrone". "Quindi questa è la ricetta del 'campo santo' per l'Italia?", scrive sui social il leader di Sindaci d'Italia-Sud chiama Nord. "A Casalino invece cosa danno? La direzione del Tg1? Ma per favore, io rimango basito. Facciano i seri, per carità. Io - prosegue - li manderei tutti in trincea, a farsi le ossa tra i palazzi municipali, così capiscono cosa significa davvero amministrare". "Se ambisci a ricoprire un ruolo di governo: prima studia, fatti una legislatura da amministratore locale e poi ne riparliamo", conclude De Luca.
Casalino: «Era una provocazione»
A fine giornata interviene l'autore del "lodo" sottolineando che il leader M5s non è stato messo in alcun modo al corrente dell'iniziativa e, allo stesso tempo, rivendicando "il compito di alimentare il dibattito pubblico, far discutere". "È esattamente ciò che ho fatto con il mio editoriale che è chiaramente una provocazione e che come tale va inteso", dice Casalino che aggiunge: "Trovo assurdo che qualcuno abbia potuto pensare seriamente che si trattasse di una proposta reale".