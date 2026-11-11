Battaglie e socialismo, Bertinotti e la 'fede' che non si perde

AGI - Anche i comunisti invecchiano, come tutti gli altri, e ognuno, come tutti, lo fa seguendo un suo percorso. Fausto BertinottI ha già scelto il suo modello: Paolo di Tarso e quella frase che suona quasi come un bilancio di vita 'ho combattuto la mia battaglia, non ho perso la fede'. Una fede che, nel caso dell'ex leader Prc, ha un nome preciso: socialismo. E - con buona pace di chi crede che le ideologie siano morte - resiste alle sconfitte, al tempo e ai cambi di stagione della politica. Al liceo Cavour, l'ex presidente della Camera, dialogando con il vicedirettore dell'Agi Alberto Di Majo, ripercorre le battaglie di una vita. Il punto di partenza, nell'incontro organizzato dal preside dell'istituto Carlo Scognamiglio e dalla professoressa Claudia Marino, è la Costituzione. Mai intesa come un semplice "pezzo di carta" ma come "un processo, un cammino", citando Piero Calamandrei. E quel cammino Bertinotti lo racconta agli studenti del liceo più antico di Roma, tra nostalgia e amarcord. Dal dopoguerra, "in cui quei 139 articoli rimasero a lungo in una gabbia", agli anni Settanta, "quando le lotte operaie e studentesche e le grandi riforme sociali ne trasformarono i principi in diritti concreti", fino all'approdo nella società di oggi, che l'ex segretario di Rifondazione Comunista, definisce "dell'arredamento, anzi, dell'involuzione", con la sconfitta del movimento operaio e il crollo dell'Urss. Il potere che vince e prevale sul cambiamento, che significa la sconfitta più grande per i 'duri e puri' come lui. Serve un ritorno all'ideologia e al lavoro, "quello vero che dà dignità, perché del resto, è su questo che la nostra Repubblica è fondata". Che quest'ultimo non sia un tema astratto lo descrive bene un aneddoto da presidente della Camera, quando volle collocare all'ingresso di Montecitorio il Quinto Stato, ispirato all'opera di Pellizza da Volpedo. E quando Di Majo gli fa notare che oggi il quadro è stato spostato nell'Aula dei gruppi parlamentari, Bertinotti è tranchant: "Ogni trasloco ha il suo significato". A chi gli domanda se la politica gli manca o no, Bertinotti spiega che "il mestiere deve finire prima o poi, quindi no, ma la passione dura per sempre". Perché le battaglie si possono perdere, le stagioni politiche possono finire, ma la fede (politica) non è in discussione. E Bertinotti San Paolo lo ha preso alla lettera: il socialismo, per lui, non ha intenzione di andare in pensione. Al massimo, come il Quinto Stato di Mario Ceroli, cambia stanza.