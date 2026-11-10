Centrosinistra, tavoli programma: calendario fino al 17 novembre

AGI - I tavoli programmatici sono partiti, c'è un calendario dei lavori e si attende il 17 novembre, termine ultimo dopo il quale saranno i leader del centrosinistra a tirare le somme del programma. Sabato scorso, durante il primo tavolo con i capigruppo e gli esponenti dei partiti che non hanno gruppi costituiti alle Camere, è stata condivisa una nota metodologica che prevede una serie di incontri con gli "esperti" per materia.
Il calendario è serrato: oggi si è riunito il tavolo "Sud, enti locali e aree interne", prima, e poi quello su "Cultura, informazione e sport". Nel corso dell'incontro si è discusso, tra l'altro, della proposta di legge sul diritto a restare presentata dal Pd a prima firma Elly Schlein. Il clima è stato "cordiale e collaborativo", viene riferito.
I tavoli su clima e lavoro
E, a proposito di clima, domani toccherà a "Clima, energia e giusta transizione, ambiente, difesa del territorio, agricoltura e biodiversità, mobilità sostenibile e infrastrutture". Mercoledì si riuniranno gli sherpa dei partiti per discutere di "Lavoro, salari, professioni e pensioni".
Diritti e politica estera
Giovedì 12 novembre, poi, si passerà a parlare di "Diritti, democrazia, parità di genere, immigrazione", prima. Poi un "pacchetto" di temi considerati "caldi": "Pace, Europa, politica estera, difesa comune", con il nodo Ucraina e riarmo che hanno fatto registrare, almeno fino a oggi, le maggiori distanze tra i leader di centrosinistra.
Sanità, scuola ed economia
I lavori di venerdì 13 novembre saranno dedicati ai temi che interessano la legge di Bilancio: "Sanità pubblica e salute, welfare, Terzo settore, disabilità e diritto all'abitare", in mattinata. E nel pomeriggio "Scuola, università, ricerca, nidi, giovani".
Si ripartirà dopo il fine settimana, lunedì 16 novembre, con i temi "Economia, giustizia fiscale, politica industriale e innovazione, turismo, IA, strategia per la crescita". Appuntamento in cui ci si confronterà anche sul tema della patrimoniale per i super ricchi, cavallo di battaglia di Avs che, nel corso dell'ultima uscita pubblica dei leader al teatro Brancaccio, ha suscitato i dubbi di Conte - "dove l'hanno adottata non ha funzionato" - ma anche l'interesse della segretaria Pd: "Siamo favorevoli a tassare i super ricchi".
Il termine del 17 novembre
Una maratona che terminerà martedì 17 novembre con i temi della "Giustizia, legalità, lotta alla criminalità organizzata, sicurezza". Come si diceva, i fari sono puntati sull'appuntamento di giovedì che tratterà di politica estera e, quindi, anche di Ucraina. Non risulta, precisano fonti di centrosinistra, in programma un incontro tra i leader prima di quella data. Sarebbe, viene spiegato, uno snaturamento del lavoro dei tavoli tematici. Se i nodi sui temi di politica estera non dovessero essere sciolti, o se ne dovessero presentare di nuovi, spetterà ai leader dipanare la matassa. Ma solo dopo il 17 novembre.
L'appello di Primavera
Nel frattempo, c'è chi "bussa" alla porta del centrosinistra chiedendo di "aggiungere un posto ai tavoli". È Vincenzo Spadafora, fondatore dell'associazione Primavera, che durante un flash mob davanti alla sede del Pd ha mostrato dei cartelloni e uno striscione "Io conto!".
L'appello è rivolto ai dem in quanto partito più grande della coalizione, spiega Spadafora, "ma è anche a Giuseppe Conte, ai leader di Avs perché riconoscano il lavoro di Primavera". A questo, Spadafora aggiunge l'appello a "tutte le altre forze che sono nate nell'area di centro del centrosinistra, quindi a Ruffini e Gabrielli, a Onorato, ma anche ai partiti come +Europa, Casa riformista, perché credo che siamo ancora in tempo per unire le forze e fare una coalizione più credibile per vincere contro la destra".
Spadafora ha anche riferito di aver incontrato, ieri, la segretaria Pd Elly Schlein nella quale ha riscontrato "grande disponibilità". Quindi, ha concluso, "sono convinto che al di là del criterio che ormai è stato scelto e non discutiamo, lei come leader del principale partito del centrosinistra, ed è per questo che oggi siamo sotto la sede del Partito Democratico e non altrove, possa aiutarci a fare in modo che Primavera venga valorizzata al tavolo del centrosinistra".