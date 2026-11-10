Mattarella: 'Imparzialità magistrati si tutela con riservatezza'

AGI - "La parità di tutti i cittadini davanti alla legge presuppone l'indipendenza dell'ordine giudiziario così come richiede l'imparzialità delle sue decisioni, perché soltanto in tal modo può essere assicurata la pari dignità delle persone attraverso l'effettiva realizzazione dei diritti di ciascuno". Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i Magistrati ordinari in tirocinio.
"In questa esigenza risiede la ragione per la quale la Costituzione riconosce le garanzie di autonomia e indipendenza, in quanto i magistrati non devono avere alcuna soggezione di tipo gerarchico, così come non devono essere condizionati né da interessi né da volontà di altri poteri", aggiunge il Capo dello Stato.
"L'imparzialità dei magistrati si tutela anche con la riservatezza"
"La vostra preparazione vi fa certamente ben comprendere come l'imparzialità sia un valore da coltivare anche attraverso la riservatezza riguardo ai processi o alle materie di cui ci si occupa. Diversamente si rischierebbe di incrinare la credibilità dell'ordine giudiziario". Sottolinea il Capo dello Stato.
Magistrati e social media "Servono regole deontologiche"
"Si tratta di un tema - quello della comunicazione, anche quella mediante i social - particolarmente delicato. La disponibilità di strumenti nuovi - con nuove modalità e nuovi effetti sia per la velocità che per l'ampiezza della platea dei destinatari - impone urgenti riflessioni non tanto per porre divieti quanto per definire regole deontologiche relative alle modalità del loro esercizio, anche per scongiurare il rischio che un loro uso improprio possa compromettere il prestigio della funzione giudiziaria". Spiega il Presidente della Repubblica.
"Per l'equilibrato esercizio delle funzioni che siete ormai prossimi ad assumere sono inoltre richieste particolari capacità e maturità professionale che si apprendono anche sul campo - sempre, anche alla mia età - attraverso l'ascolto e mediante l'apertura al confronto, elementi, del resto, che contrassegnano la dialettica processuale", aggiunge il Capo dello Stato.