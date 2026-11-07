Gualtieri si ricandida sindaco Roma: 'Casa e sicurezza priorità'

AGI – Roberto Gualtieri lancia in pompa magna all'Auditorium della Conciliazione la sua candidatura per un secondo mandato come sindaco di Roma."La città mi ha cambiato e da sindaco è cambiato il rapporto con le persone, per questo ho deciso di ricandidarmi per metterle al centro. In questi anni ho toccato con mano che Roma poteva cambiare e poteva essere trasformata", ha detto il primo cittadino presentando la sua ricandidatura alla presenza della segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, Ernesto Maria Ruffini di Più Uno, Marco Cappa e Luciano Nobili per Italia Viva, Francesco Silvestri per il Movimento 5 Stelle, Alessio D'Amato per Azione, Matteo Hallissey di Più Europa, Massimiliano Smeriglio per Sinistra civica ecologista.
"Il centrodestra sceglierà il suo candidato e oggi ho ufficializzato la mia candidatura per continuare a trasformare Roma a renderla più efficiente, più accogliente, più bella più verde più solidale - ha aggiunto - e lo faremo con una squadra che si allarga a partire da tante volontarie e volontari e anzi rivolgo un appello alle romane e ai romani: unitevi a noi nell'elaborazione del programma e nella partecipazione per una campagna elettorale che vogliamo sia anche un grande momento di partecipazione democratica per indicare con ancora maggior precisione gli obiettivi per i prossimi cinque anni", ha detto ancora il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della presentazione della sua ricandidatura come primo cittadino della Capitale. "Roma è una grandissima città, ma per essere cambiata in profondità servono 10 anni", ha concluso.
Nuove politiche per la casa
"Serve un altro governo per un nuovo piano casa", ha spiegato Roberto Gualtieri nel suo intervento sul palco dell'Auditorium della Conciliazione. Dopo aver ringraziato le forze sociali e politiche che lo sostengono, tra cui "la lista civica che porta il mio nome e guidata dall'assessore Onorato, da cui è nata l'avventura di Progetto civico italiano", Gualtieri ha citato anche forze che si sono aggregate in corsa, come Italia Viva e Più Uno.
Nel corso del suo intervento, poi, il sindaco ha più volte sottolineato la necessità di politiche per la casa e per questo sul palco è intervenuta Valentina Fabbri dell'agenzia per la casa di Roma, che ha fatto riferimento al progetto portato avanti dalla giunta uscente "per sostenere le persone che hanno un reddito, guadagnano anche bene, ma non riescono ad accedere alle abitazioni", ha detto Fabbri, che ha rivelato come a due mesi dalla sua istituzione l'agenzia ha già aiutato a trovare casa a 400 persone e sta sperimentando nuove forme dell'abitare, anche condiviso.
Sicurezza e risorse per i territori
"Noi insieme a tanti altri sindaci abbiamo fatto della sicurezza un tema importante di cui dovrebbe occuparsi per bene il governo, magari assumendo più forze dell'ordine e senza inventarsi nuovi reati attraverso decreti inutili. Non ci possiamo voltare dall'altra parte rispetto alla percezione di insicurezza dei cittadini", ha detto il sindaco di Roma nel corso della convention a sostegno della sua ricandidatura. "Abbiamo cercato di fare delle cose concrete, il nostro è un modello di sicurezza democratica", ha aggiunto Gualtieri, che poi ha chiamato ad intervenire sul palco il delegato alla sicurezza di Roma Capitale, l'ex magistrato Francesco Greco, il quale ha detto: "Il problema vero è che la sicurezza costa, servono risorse, gli ultimi decreti approvati invece sono pura propaganda, mentre non ho visto soldi dal governo sulla videosorveglianza, sugli straordinari notturni alle forze dell'ordine e su una maggiore illuminazione della città di notte", ha concluso Greco.
Schlein: "Bene volontà di allargare maggioranza"
"Pieno sostegno al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che si ricandida per continuare un grande lavoro di trasformazione di questa città, mettendo al centro l'accessibilità, della casa, dei trasporti, dei servizi. Questo grande lavoro di rigenerazione urbana e sociale, noi lo sosteniamo pienamente, ma sosteniamo il sindaco sia nel suo progetto, sia nella volontà di allargare la maggioranza che lo sostiene". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a margine dell'apertura della campagna elettorale del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, all'Auditorium della Conciliazione.
Il sostegno di Progetto Civico Italia
Al fianco di Gualtieri scenderà in campo anche ‘Progetto Civico Italia’, il movimento di Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale, che vuole unire amministratori locali, associazioni, professionisti, imprenditori e studenti. Il segretario nazionale di PCI in una nota scrive che il suo movimento “sarà con decisione e convinzione al fianco di Roberto Gualtieri per finire lo straordinario lavoro iniziato 5 anni fa. Abbiamo dimostrato che cambiare Roma era possibile, che si potevano affrontare e superare problemi irrisolti da decenni. E soprattutto siamo riusciti a unire lo sviluppo economico alla tutela delle fasce sociali più deboli, riportando speranza, positività".
Onorato: "Roma è tornata centrale"
Alessandro Onorato aggiunge poi: "Abbiamo invertito la tendenza. Prima della Giunta Gualtieri le aziende scappavano al nord, le imprese straniere evitavano di investire in una Roma ferma e bloccata dalla burocrazia e dai troppi no, i nostri giovani per trovare lavoro, troppo spesso, dovevano lasciare casa. Ora la Capitale è tornata centrale tra le grandi metropoli mondiali e tutti gli indicatori economici e sociali, dal Pil all'occupazione, segnano percentuali record. Progetto Civico Italia sarà al fianco di Roberto Gualtieri presentando una lista al comune e nei singoli municipi. Mi impegnerò in prima persona affinché il risultato sia talmente importante da contribuire all'elezione di Roberto Gualtieri già al primo turno".