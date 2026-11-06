Elezioni, per 'Sud Chiama Nord' un 'bacino potenziale dell'8%'
Il sondaggio: per "Sud Chiama Nord" un "bacino potenziale dell'8%" 
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Il sondaggio: per "Sud Chiama Nord" un "bacino potenziale dell'8%"

I risultati della rilevazione commissionata dal quotidiano "il Riformista" a Lab21 sul partito di Cateno De Luca alleato con il centrodestra alle elezioni politiche
Cateno De Luca
AGF - Cateno De Luca
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AGI - Per un sondaggio commissionato dal quotidiano il Riformista a Lab21, il 7,9% degli intervistati potrebbe prendere in considerazione la possibilità di votare alle elezioni politiche del 2027 la lista elettorale 'Sindaci d'Italia - Sud chiama Nord' di Cateno De Luca.

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Il sondaggio su "Sud chiama Nord"

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Una percentuale che il giornale definisce 'bacino potenziale'. Nel dettaglio, alla domanda ha risposto 'sicuramente sì' l'1,6% del campione, 'probabilmente sì' il 6,3%, 'probabilmente no' il 33,6%, 'sicuramente no' il 14,8% e 'non ho ancora un'opinione' il 43,7%.

Secondo l'analisi, inoltre, l'80,5% degli intervistati si dice convinto che in Parlamento servirebbe una forza politica che rappresenti direttamente i sindaci e le comunità locali.

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