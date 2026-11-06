Elezioni, per 'Sud Chiama Nord' un 'bacino potenziale dell'8%'

AGI - Per un sondaggio commissionato dal quotidiano il Riformista a Lab21, il 7,9% degli intervistati potrebbe prendere in considerazione la possibilità di votare alle elezioni politiche del 2027 la lista elettorale 'Sindaci d'Italia - Sud chiama Nord' di Cateno De Luca.
Il sondaggio su "Sud chiama Nord"
Una percentuale che il giornale definisce 'bacino potenziale'. Nel dettaglio, alla domanda ha risposto 'sicuramente sì' l'1,6% del campione, 'probabilmente sì' il 6,3%, 'probabilmente no' il 33,6%, 'sicuramente no' il 14,8% e 'non ho ancora un'opinione' il 43,7%.
Secondo l'analisi, inoltre, l'80,5% degli intervistati si dice convinto che in Parlamento servirebbe una forza politica che rappresenti direttamente i sindaci e le comunità locali.