Supermedia: Sale M5s, stabile Vannacci, il Centrosinistra avanti
Sale nei sondaggi M5s, stabile Vannacci, il Centrosinistra va avanti
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Sale nei sondaggi M5s, stabile Vannacci, il Centrosinistra va avanti

La Supermedia di questa settimana registra stabile anche Fratelli d'Italia. Il Pd è a - 0,1, mentre Forza Italia al -0,3
AGI/Youtrend
Conte agita il Pd sull'Ucraina. E il centrodestra vuol chiudere il caso Delmastro prima della pausa estiva
Tiziana FABI / AFP - Giuseppe Conte
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AGI - I dati della Supermedia di questa settimana sono molto stabili, con una eccezione, quello di M5s, che sale di un punto netto - variazione dovuta interamente a un sondaggio 'outlier' (Ipsos), senza il quale M5s sarebbe in linea con le scorse settimane - mentre si interrompe, dopo diverse settimane, il calo di Futuro Nazionale, attestatosi appena sotto il 7%. Questa settimana non compaiono, per insufficienza di dati, LiberalDemocratici e Sud chiama Nord.

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Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste:

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  • FDI 27,9 (=)
  • PD 20,2 (-0,1)
  • M5S 13,1 (+1,0)
  • Forza Italia 7,0 (-0,3)
  • Futuro Nazionale 6,9 (+0,1)
  • Verdi/Sinistra 6,3 (-0,2)
  • Lega 5,7 (+0,1)
  • Azione 3,2 (-0,1)
  • Italia Viva 2,3 (-0,1)
  • +Europa 1,5 (+0,1)
  • Noi Moderati 1,0 (-0,1)

Questa, invece, la Supermedia Coalizioni:

  • Campo largo 45,0 (+0,7)
  • Centrodestra 42,5 (-0,4)
  • Futuro Nazionale 6,9 (+0,1)
  • Centro 3,2 (-0,8)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (22 ottobre 2026).

NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 22 ottobre al 4 novembre, è stata effettuata il giorno 5 novembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.

I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione: 29 ottobre), Ipsos (31 ottobre), Only Numbers (23, 27 e 31 ottobre), SWG (26 ottobre e 2 novembre) e Youtrend (30 ottobre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato èdisponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.

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