Supermedia: Sale M5s, stabile Vannacci, il Centrosinistra avanti

AGI - I dati della Supermedia di questa settimana sono molto stabili, con una eccezione, quello di M5s, che sale di un punto netto - variazione dovuta interamente a un sondaggio 'outlier' (Ipsos), senza il quale M5s sarebbe in linea con le scorse settimane - mentre si interrompe, dopo diverse settimane, il calo di Futuro Nazionale, attestatosi appena sotto il 7%. Questa settimana non compaiono, per insufficienza di dati, LiberalDemocratici e Sud chiama Nord.
Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste:
- FDI 27,9 (=)
- PD 20,2 (-0,1)
- M5S 13,1 (+1,0)
- Forza Italia 7,0 (-0,3)
- Futuro Nazionale 6,9 (+0,1)
- Verdi/Sinistra 6,3 (-0,2)
- Lega 5,7 (+0,1)
- Azione 3,2 (-0,1)
- Italia Viva 2,3 (-0,1)
- +Europa 1,5 (+0,1)
- Noi Moderati 1,0 (-0,1)
Questa, invece, la Supermedia Coalizioni:
- Campo largo 45,0 (+0,7)
- Centrodestra 42,5 (-0,4)
- Futuro Nazionale 6,9 (+0,1)
- Centro 3,2 (-0,8)
NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (22 ottobre 2026).
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 22 ottobre al 4 novembre, è stata effettuata il giorno 5 novembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.
I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione: 29 ottobre), Ipsos (31 ottobre), Only Numbers (23, 27 e 31 ottobre), SWG (26 ottobre e 2 novembre) e Youtrend (30 ottobre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato èdisponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.