Meloni sul Quirinale: 'Non è nei piani, punto a Chigi'

AGI - Giorgia Meloni sgombra il campo dalle voci su un suo futuro al Colle, punta dritta al secondo mandato a Palazzo Chigi e sferra un duro attacco all'opposizione. Nel nuovo libro di Bruno Vespa, "Storia della Seconda Repubblica. Da Berlusconi a Meloni, da Prodi a Schlein" (in uscita per Mondadori-Rai Libri), la presidente del Consiglio chiarisce le sue intenzioni e contesta quella che definisce una "concezione proprietaria" delle istituzioni da parte del centrosinistra.
La presidente del Consiglio chiarisce le sue priorità per il governo:
"Sono totalmente concentrata a chiudere bene questo mandato e a chiedere agli italiani di confermarmi la loro fiducia per altri cinque anni. Il Quirinale non è nei miei piani. Detto questo, non si capisce perché debba fare scandalo l'idea che una personalità di cultura conservatrice possa un giorno ambire a quel ruolo".
La replica sul Quirinale
Proseguendo nella sua riflessione, la premier contesta apertamente la narrazione dell'opposizione e rivendica pari dignità per l'area di centrodestra nella scelta della massima carica dello Stato:
"Ma chi lo ha detto che per essere un ottimo presidente della Repubblica si debba per forza venire dal centrosinistra? Trovo insopportabile questo 'razzismo culturale' per il quale una parte degli italiani, su per giù la metà o più, debba sempre essere considerata figlia di un dio minore, in molti casi da gente che da giovane faceva il tifo per l'Unione Sovietica. Anche basta".
In conclusione, Meloni punta il dito contro l'atteggiamento politico delle opposizioni: "Dopodichè, pero', penso che le crisi isteriche che vengono alla sinistra ogni volta che si adombra la possibilità che, la prossima volta, possa essere una maggioranza di centrodestra a indicare il presidente della Repubblica la dice lunghissima sulla concezione proprietaria che hanno delle istituzioni".