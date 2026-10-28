Lollobrigida: 'In legge di bilancio zero tasse per agricoltori e cassa integrazione per i pescatori'

AGI - "Nella prossima legge di bilancio manterremo un miliardo per il gasolio agricolo, l'esenzione dell'Irpef, quindi zero tasse per agricoltori. Interverremo, inoltre, con 160 milioni sulla 4.0 per permettere agli agricoltori di rinnovare il loro parco mezzi". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervistato dalla direttrice dell'Agi, Rita Lofano, durante la convention di Sud chiama Nord, in corso a Roma.
"Anche per la pesca - ha aggiunto il ministro - abbiamo raggiunto un risultato storico. Da oggi, infatti, i pescatori avranno la possibilità di avere anche loro una cassa integrazione nel momento in cui saranno costretti a non lavorare, ad esempio per i casi di calamità naturale".
"Sindaco di Roma? Devo studiare ancora a lungo"
"Io sindaco di Roma? Nella mia vita ho ricoperto qualsiasi ruolo, da consigliere comunale a ministro. Ma per fare il primo cittadino della Capitale devo studiare ancora a lungo". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida.