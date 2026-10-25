Salvini rieletto segretario della Lega, 465 voti contro i 146 di Garavaglia

AGI - Matteo Salvini è stato rieletto, per la quarta volta, come segretario federale della Lega, ottenendo 465 voti. Allo sfidante Massimo Garavaglia 146 voti.
"Ringrazio Massimo Garavaglia per essersi candidato". Così Salvini, dopo essere stato riconfermato alla guida del partito. Successivamente Garavaglia è salito sul palco e i due si sono abbracciati.
Dopo la proclamazione di Salvini, la platea ha reagito con un lungo applauso. In platea si vedono alcuni striscioni pro-segretario, tra cui "Salvini avanti tutta" e "Oggi Capitano, domani al Viminale".
"Nelle regioni dove siamo in maggioranza non tollererò più che la Lega sia trattata come un alleato di serie B. Chiediamo rispetto per le nostre posizioni. Anche al governo abbiamo dovuto votare provvedimenti si cui la storia della Lega non aveva pieni i libri...". Così Matteo Salvini, parlando dal palco del congresso della Lega, dopo la rielezione a segretario.
Il nuovo simbolo
“Via Salvini premier dal simbolo”. È questo l’annuncio di Matteo Salvini, in corsa per la conferma alla segreteria, dal palco del congresso del partito. Il vicepremier mostra la proposta per il nuovo logo: con l’Alberto da Giussano, la scritta ‘Italia’, in grande, in giallo, e sotto la dicitura ‘federale’, in bianco. Prima Salvini aveva mostrato il simbolo adottato dal Carroccio dal 1993 al 1995 nelle regioni dell’Italia del Sud e nel Lazio, che presentava - su sfondo bianco - l’Alberto da Giussano e la dicitura ‘Italia Federale’.
Le parole di Matteo Salvini
“Serve un simbolo chiaro, riconoscibile - ha spiegato Salvini - perché chi sceglie la Lega lo fa anche per Alberto da Giussano”. Il segretario dimissionario, in corsa per la riconferma, ha poi parlato di “una battaglia federale da Nord a Sud, per unire le splendide anime di questo congresso”.
Il commento di Rixi
“Complimenti a Matteo Salvini per la vittoria e per la fiducia ricevuta al congresso della Lega. Adesso si riparte tutti insieme, con lo spirito di una grande famiglia che sa confrontarsi, valorizzare le diverse sensibilità e ritrovare nell’unità la forza per raggiungere nuovi obiettivi. La Lega è una comunità fatta di militanti, amministratori e dirigenti che ogni giorno lavorano sui territori e si battono per le proprie idee. È da qui che dobbiamo ripartire. Le sfide che abbiamo davanti richiedono una squadra unita, forte e determinata”. Lo dice in una nota il deputato e viceministro alle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria.