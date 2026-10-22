Caro carburante e Dl Aiuti: cosa cambia per blocchi e la benzina

Sicilia e Calabria (Sospensioni e spaccature): In Sicilia l'Aias (Associazione imprese autotrasportatori) ha revocato i blocchi dei TIR su autostrade e porti dopo le rassicurazioni prefettizie sull'inserimento ai tavoli di confronto nazionali. In Calabria prevale il "doppio binario": Fedralog ha congelato la protesta dei camion per senso di responsabilità verso le forniture alimentari e lo smaltimento rifiuti, ma gli agricoltori e gli autotrasportatori autonomi continuano il presidio a bordo strada.