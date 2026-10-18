Schlein: 'Con o senza primarie mi candido presidente del Consiglio'

AGI - "Sono onorata e orgogliosa di poter guidare questa straordinaria comunità che non ha pari in Italia e di guidarla come candidata alla presidenza del Consiglio con o senza le primarie". Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd, chiudendo il suo intervento all'Assemblea nazionale del partito.
"Dopo vent'anni - ha affermato ancora Schlein - abbiamo una responsabilità enorme, abbiamo la responsabilità di poter vincere le prossime elezioni, di farlo insieme e di cambiare questo Paese. Io lo voglio fare con voi, con coraggio, con determinazione, con l'orgoglio di chi sa che quando siamo uniti possiamo cambiare il destino del nostro Paese. Io ci sono, pronta e determinata".
Schlein, possiamo e dobbiamo allargare alleanza, non restringere
"Il programma va costruito insieme a tutta l'alleanza progressista, che già governa insieme nelle regioni, e con tutti coloro che vogliono contribuire. Possiamo e dobbiamo allargare ancora, non restringere". Lo ha detto Elly Schlein, dal palco dell'Assemblea nazionale del Partito democratico. "Per noi è irrinunciabile che insieme agli altri alleati si individui un modo perché questo percorso non si faccia chiusi nelle stanze dei partiti, ma tra la gente, tra le persone, nel confronto con le categorie produttive e sindacali, con il Terzo settore e il mondo associativo, nel confronto con i nostri sindaci amministratori che hanno tanto da dire nella costruzione programmatica dell'alternativa", ha affermato ancora.