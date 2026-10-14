Mattarella in tribuna per Italia-Turchia di basket

AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente sulle tribune del PalaEur di Roma il prossimo 26 novembre, alle ore 20.00, per assistere alla sfida di qualificazione ai Campionati Mondiali di pallacanestro tra la Nazionale italiana e la Turchia. La decisione del Capo dello Stato arriva dopo aver accolto l'invito formalizzato dal presidente della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), Giovanni Petrucci. Si tratta della prima volta in assoluto che un Presidente della Repubblica Italiana presenzia a una partita ufficiale di pallacanestro.
Il ritorno dell'Italbasket al PalaEur dopo 19 anni
Il Palazzo dello Sport dell’EUR, uno degli impianti simbolo dello sport italiano e della pallacanestro Azzurra, tornerà a ospitare la Nazionale maggiore per una gara ufficiale. Dopo 19 anni dall’amichevole contro la Grecia dell’agosto 2007,
Il cammino azzurro verso il Mondiale di Doha
Una sfida di grande importanza nel cammino verso il Mondiale di Doha, in programma la prossima estate. Italia e Turchia fanno parte del Gruppo J insieme a Serbia, Lituania, Islanda e Bosnia Erzegovina. La gara di Roma sarà il terzo appuntamento della seconda fase per gli Azzurri, che dopo le trasferte contro la Bosnia Erzegovina e la gara interna con la Serbia affronteranno dunque la Turchia davanti al pubblico di casa.