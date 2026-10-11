Mattarella: 'Agire sui rischi per evitare incidenti sul lavoro'

AGI - "La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro trova il suo fondamento nei principi della Costituzione. Da essi discende un dovere concreto: intervenire sui rischi prima che si traducano in incidenti, attraverso una prevenzione efficace, una formazione adeguata e misure di protezione capaci di ottimizzare, a questo scopo, i cambiamenti tecnologici e organizzativi del lavoro". Lo dichiara il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al Presidente dell'ANMIL, Amedeo Bozzer, in occasione della 76esima Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro.
Nel suo messaggio il Capo dello Stato ha in particolare sottolineato "il ruolo prezioso" dell'ANMIL, una "libera associazione - ha rammentato - diretta a sostenere con le sue attività, anche di rappresentanza, gli infortunati, i superstiti e le loro famiglie".