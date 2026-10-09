Mattarella ha promulgato la legge elettorale
Il presidente ha firmato le "disposizioni in materia di elezioni" approvate ieri alla Camera
AGI - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge "Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".
La legge, che detta "Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" è stata approvata in via definitiva dalla Camera, a scrutinio segreto, con 227 Sì e 164 No.