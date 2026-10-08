Meloni contro gli insulti: 'Orgogliosa di essere ciociara'
Meloni replica agli insulti: "Orgogliosa di essere definita ciociara"
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Meloni replica agli insulti: "Orgogliosa di essere definita ciociara"

La premier risponde agli attacchi social e istituzionali rivendicando con orgoglio le proprie radici e ricordando i grandi personaggi della terra ciociara
legge elettorale
Alberto PIZZOLI / AFP - Giorgia Meloni
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AGI - "Borgatara, pesciarola, ortolana. E poi tanto altro: 'regina di Coattonià, 'vaccà, 'rana dalla bocca largà, 'str'. E cosi' via". Giorgia Meloni affida a X un lungo sfogo, spiegando che "in questi anni ho ricevuto epiteti di ogni tipo. Personali, sul mio fisico, sulla mia famiglia, sulle mie origini" e segnala che "oggi si cambia registro. E il livello cambia".

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La polemica

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Il riferimento è a "un signore del Partito democratico, tal Floriano Della Bella, ha detto in una seduta del Consiglio comunale di Pontedera che la Meloni è una 'ciociara, nella maniera più dispregiativà". E per questo è stato richiamato dal presidente dell'Aula, altro esponente del Pd, che aggiunge "per favore, usi termini consoni al suo ruolo".

La replica della presidente del Consiglio

"Si riempiono la bocca di popolo, rispetto e coesione. Ma poi insultano, in un colpo solo, quasi mezzo milione di italiani definendoli inferiori, ignoranti, cittadini di serie B. Ma a essere ignoranti sono solo loro", controbatte la presidente del Consiglio.

"Quindi, per questi signori, essere 'ciociari' è una vergogna e se lo dici a qualcuno equivale a insultarlo. Non solo: è addirittura un termine che non va pronunciato in un luogo istituzionale. Mi spiace per loro, ma io non la penso cosi'. E sono orgogliosa di essere definita ciociara", rivendica Meloni.

Il valore storico e culturale della Ciociaria

"Perchè - spiega ancora - la Ciociaria è uno dei territori più belli, antichi e straordinari della nostra Italia. Terra di Papi e condottieri, di Santi e artisti, di letterati e poeti. Cicerone, Caio Mario, Bonifacio VIII, San Tommaso d'Aquino, Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica, Nino Manfredi e tanti altri uomini e donne che nel corso del tempo hanno fatto la nostra storia".

Il posto si chiude allora con un "viva la Ciociaria!".

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