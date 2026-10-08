Legge elettorale, Magi sospende il digiuno

AGI - "A questo punto sospendo il digiuno e confido nel Capo dello Stato e la lotta si sposta sul terreno dei ricorsi giudiziari. La lotta continua e crediamo che oggi si sia segnata una pagina buia della vita parlamentare". A dirlo, parlando con i giornalisti davanti Montecitorio, il segretario di +Europa Riccardo Magi, da mercoledi' scorso in sciopero della fame contro la norma sulla raccolta firme contenuta nella nuova legge elettorale.
Lunedì alla Camera verrà illustrata la campagna dei ricorsi contro la legge elettorale
Si terra' lunedi' 12 - alle 13 presso la Sala Stampa della Camera - la conferenza stampa per illustrare i ricorsi alla legge elettorale. Parteciperanno Pietro Adami, Enrico Grosso e Roberto Zaccaria, esponenti della Rete per un voto libero e uguale. "Dopo l'approvazione del Parlamento della nuova legge elettorale, l'avvocato Adami e i professori Grosso e Zaccaria, illustreranno il percorso dei ricorsi contro la legge elettorale con l'obiettivo di arrivare a una pronuncia della Corte costituzionale prima del voto. In un'ideale staffetta, i parlamentari che hanno condotto una forte opposizione alla Camera e al Senato contro la legge consegneranno l'incarico di proseguire l'opposizione a esponenti della societa' civile sul terreno giurisdizionale", si legge sempre nella nota in cui si informa anche che all'incontro con i giornalisti parteciperanno anche Simona Bonafe', Maria Elena Boschi, Riccardo Magi, Alessandra Maiorino e Filiberto Zaratti. Grosso, che ha l'incarico di coordinare i contenuti "esporra' in sintesi i principali motivi di incostituzionalita'". Adami, che ha il compito di coordinare gli avvocati che solleveranno i ricorsi nei tribunali dei 29 distretti di Corte di Appello del Paese, spieghera' "le ragioni di un'iniziativa di cosi' ampio respiro e indichera' i tempi prevedibili per arrivare al giudizio della Corte costituzionale". Zaccaria, che insieme a Maria Agostiana Cabiddu sta raccogliendo la disponibilita' a sottoscrivere i ricorsi nelle citta' di residenza elettorale, "dara' notizia di alcuni dei ricorrenti piu' conosciuti, fermo restando che sottoscriveranno i ricorsi anche comuni cittadini". Nel corso della conferenza stampa si parlera' anche della creazione di un fondo di solidarieta' "che aiutera' a sostenere le spese giudiziarie di chi malauguratamente dovesse soccombere in giudizio".