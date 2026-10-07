Meloni: Rinnovo contratto dei medici è un altro passo concreto

AGI - "Un altro passo concreto per valorizzare chi ogni giorno si prende cura della salute degli italiani. Con il rinnovo del contratto 2025-2027 dell'Area Sanità, che riguarda oltre 137 mila medici e dirigenti sanitari, arrivano aumenti medi di 393 euro al mese per 13 mensilità, ai quali possono aggiungersi ulteriori risorse previste dalla legge, fino a un incremento complessivo di circa 560 euro. Un risultato che, sommato al precedente rinnovo, porta per il personale medico della sanità pubblica incrementi mensili complessivi superiori a mille euro.Continuiamo a investire sulle professionalità del nostro Servizio sanitario nazionale, riconoscendo il lavoro, le competenze e le responsabilità di chi ogni giorno garantisce assistenza e cure ai cittadini". Cosi', in un post su Facebook, la premier Giorgia Meloni.
Fumarola, grande soddisfazione per rinnovo contratto
La Cisl e la Cisl Medici esprimono "grande soddisfazione" per la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo del Ccnl dell'Area Sanita' relativa al triennio 2025/2027, a pochi mesi dalla firma definitiva del precedente contratto (2022/2024). "E' la prima volta che questo accade e per noi rappresenta un passaggio fondamentale perche' oltre che riconoscere agli oltre 138.000 dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie incrementi economici ed arretrati, prosegue nel percorsogia' avviato di aggiornamento delle condizioni di lavoro e dell'organizzazione dei servizi", sottolinea la gegretaria generale della Cisl Daniela Fumarola. "Diverse sono le novita' introdotte a partire dalla rimodulazione e valorizzazione dei percorsi professionali, all'introduzione del welfare aziendale, a novita' su indennita' di ferie, turni di guardia, straordinario, al rafforzamento delle relazioni sindacali anche con riferimento all'introduzione dell'IA", aggiunge la leader Cisl. "Il nuovo contratto interviene anche sulla valorizzazione economica degli incarichi e sull'attrattivita' del sistema con particolare attenzione alle giovani generazioni impiegate. Per la Cisl la firma dell'ipotesi di contratto rappresenta un passaggio significativo per il riconoscimento professionale e delle responsabilita' della Dirigenza sanitaria, che continua a garantire quotidianamente il funzionamento del Ssn in un contesto caratterizzato da carenze di personale, aumento dei carichi di lavoro e crescente complessita' del sistema- sottolinea ancora Fumarola - L'auspicio e' che si concluda presto e bene l'iter di certificazione per poter addivenire rapidamente alla firma definitiva rendendo cosi' possibile l'applicazione delle nuove disposizioni contrattuali in tutte le Aziende, nella consapevolezza che il riconoscimento e la valorizzazione del nostro Ssn e dei lavoratori che vi operano rappresentano una garanzia di servizi efficienti e di qualita' per tutti i cittadini", conclude Fumarola.