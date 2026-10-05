Meloni registra il suo timbro vocale contro le deepfake

AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha depositato oggi una domanda di registrazione del suo timbro vocale presso l'Euipo, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, come risulta dal sito dello stesso Euipo. In questo modo la premier intende tutelare la propria voce, che potrebbe essere contraffatta da programmi di intelligenza artificiale per essere utilizzata in maniera truffaldina per qualsiasi scopo. La richiesta, si legge, è in fase di valutazione.
"Io sono Giorgia Meloni", la frase riportata in un audio dell'Equipo
Sul sito dell'Euipo viene inoltre precisato che il "rappresentante" per la pratica è la Praxi Intellectual Property S.p.A. la cui sede romana si trova in via Leonida Bissolati. "Io sono Giorgia Meloni" è la frase ripetuta per due volte che, come anticipato da Repubblica, che viene riportata in un audio sul sito dell'organismo.