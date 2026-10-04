Fedez contro il Ddl antisemitismo: cos'è successo alla Leopolda

AGI - "Il Ddl antisemitismo? Se questa è una priorità per il Paese, io la trovo una str...ata enorme". Lo ha detto Fedez, alias Federico Lucia, durante la quattordicesima edizione della Leopolda.
Sollecitato dal pubblico sul ruolo della senatrice a vita, il rapper ha poi rincarato la dose: "Non è che non possiamo contestare la Segre. Si può dire di non essere d'accordo con lei o e' intoccabile? Speriamo - ha aggiunto - di non aver commesso il reato di lesa maesta'".
La contromossa di Renzi: "Con Liliana Segre senza se e senza ma"
L'affondo del cantante sul provvedimento ha subito spinto il leader di Italia Viva a intervenire dal palco per ricucire lo strappo e riaffermare la linea del partito.
"Siamo sempre con Liliana Segre, senza se e senza ma", ha dichiarato Matteo Renzi a margine dell'intervento dell'ex parlamentare dem Emanuele Fiano che, soffermandosi a lungo sul disegno di legge contro l'antisemitismo, aveva richiamato proprio le parole della sopravvissuta alla Shoah.