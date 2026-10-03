Mattarella:con Monaco forte la cooperazione contro la criminalità

AGI - Tra Italia e Principato di Monaco "i rapporti economici sono intensi, crescenti con una integrazione costante tra le nostre economie e le nostre imprese". Lo ha detto Sergio Mattarella, nel corso delle dichiarazioni alla stampa con il principe Alberto II di Monaco che chiudono la visita di Stato nel Principato del presidente della Repubblica.
"Abbiamo toccato in maniera intensa la profondità dei rapporti che legano i nostri popoli, vicinanza non soltanto geografica ma culturale e umana", ha sottolineato Mattarella.
Cooperazione contro la criminalità economico-finanziaria
"Vorrei anche esprimere - ha aggiunto Mattarella - un grande apprezzamento per la rafforzata cooperazione fra i nostri Paesi in materia di contrasto alla criminalità organizzata economico-finanziaria, con la firma nello scorso aprile di un memorandum di intesa con la Guardia di Finanza. È un altro piano su cui collaboriamo con grande efficacia e con grande valore".
"Indispensabile garantire il multilateralismo"
"Abbiamo registrato la nostra comune convinzione della indispensabilità del multilateralismo e delle sue forme, che vanno garantite per una corretta, positiva modalità di relazione nella vita internazionale e abbiamo parlato anche di tanti problemi che vi sono in questo momento della vita internazionale, registrando una costante e piena sintonia e convergenza ispirate a valori della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato, della pari dignità di ogni Stato e della tutela dello Stato di diritto e dei diritti umani", ha concluso il Capo dello Stato.