Mattarella nel Principato di Monaco, prima volta di un Capo di Stato italiano

AGI - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita di Stato nel Principato di Monaco. E' la prima volta di un Capo dello Stato italiano nel Principato.
All'arrivo al Palazzo dei Principi, residenza ufficiale della famiglia Grimaldi, il presidente Mattarella è stato accolto nel cortile d'onore dal Principe Alberto II e dalla Principessa Charlène. Dopo la cerimonia di benvenuto, con gli onori militari, l'esecuzione degli inni nazionali, e la presentazione delle Delegazioni ufficiali, il Capo dello Stato si è intrattenuto a colloquio con il Principe nel Salone di Famiglia.
All'Opera di Monte Carlo il presidente della Repubblica e la figlia Laura, insieme al Principe e alla Principessa di Monaco, assisteranno allo spettacolo lirico della mezzosoprano Cecilia Bartoli.
Al termine del concerto, il pranzo ufficiale nella Sala del Trono del Palazzo dei Principi.
Nella mattinata di domani, sabato 3 ottobre, Mattarella incontrerà il personale dell'Ambasciata d'Italia e una rappresentanza della collettività italiana nel Principato di Monaco. A seguire, il Capo dello Stato e il Principe Alberto II visiteranno il Museo Oceanografico, una delle più importanti istituzioni scientifiche e museali dedicate alla ricerca marina a livello internazionale. Il presidente successivamente farà rientro a Roma.