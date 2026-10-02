Mattarella nel Principato di Monaco, prima volta di un Capo di Stato italiano
Mattarella in visita nel Principato di Monaco, è la prima volta di un Capo di Stato italiano
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Mattarella in visita nel Principato di Monaco, è la prima volta di un Capo di Stato italiano

All'arrivo al Palazzo dei Principi, il presidente della Republica è stato accolto nel cortile d’onore dal Principe Alberto II e dalla Principessa Charlène
Mattarella in visita nel Principato di Monaco, è la prima volta di un Capo di Stato italiano
Foto Quirinale - Il presidente Mattarella e la figlia Laura accolti dalla famiglia Grimaldi
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AGI - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita di Stato nel Principato di Monaco. E' la prima volta di un Capo dello Stato italiano nel Principato.

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All'arrivo al Palazzo dei Principi, residenza ufficiale della famiglia Grimaldi, il presidente Mattarella è stato accolto nel cortile d'onore dal Principe Alberto II e dalla Principessa Charlène. Dopo la cerimonia di benvenuto, con gli onori militari, l'esecuzione degli inni nazionali, e la presentazione delle Delegazioni ufficiali, il Capo dello Stato si è intrattenuto a colloquio con il Principe nel Salone di Famiglia.

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Mattarella in visita nel Principato di Monaco, è la prima volta di un Capo di Stato italiano
Foto Quirinale - Mattarella e la figlia Laura con il Principe Alberto e la Principessa Charlène nel Salone di famiglia

All'Opera di Monte Carlo il presidente della Repubblica e la figlia Laura, insieme al Principe e alla Principessa di Monaco, assisteranno allo spettacolo lirico della mezzosoprano Cecilia Bartoli.

Mattarella in visita nel Principato di Monaco, è la prima volta di un Capo di Stato italiano
Foto Quirinale

Al termine del concerto, il pranzo ufficiale nella Sala del Trono del Palazzo dei Principi.

Nella mattinata di domani, sabato 3 ottobre, Mattarella incontrerà il personale dell'Ambasciata d'Italia e una rappresentanza della collettività italiana nel Principato di Monaco. A seguire, il Capo dello Stato e il Principe Alberto II visiteranno il Museo Oceanografico, una delle più importanti istituzioni scientifiche e museali dedicate alla ricerca marina a livello internazionale. Il presidente successivamente farà rientro a Roma.

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