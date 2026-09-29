Di Battista: 'A Cuba sono stato operato per un tumore'

Alessandro Di Battista, ospite di diMartedì su La7, fa il punto sulle sue condizioni di salute nella prima apparizione televisiva dopo l'intervento subito a Cuba. "Sto abbastanza bene, alcuni giorni meglio di altri. Oggi sono andato al mare e ho mangiato una bella frittura...", racconta l'ex deputato del M5s.
Di Battista si trovava sull'isola "per fare un reportage per il Fatto Quotidiano" quando, alla fine di agosto, ha accusato un malore ed è stato sottoposto a un'operazione d'urgenza prima del rientro in Italia. "Sono andato a Cuba, mi sono sentito male per un edema cerebrale per la presenza di un tumore", spiega. "A Cuba hanno capito, mi hanno operato e hanno rimosso quasi tutto il tumore".
L'ospedale senza acqua e l'assedio a Cuba
Di Battista racconta anche l'intervento subito sull'isola: "A Cuba mi hanno fatto un'operazione raffinatissima con tecnologie che qua si usavano 30 ani fa, al Gemelli mi hanno detto che hanno fatto un'operazione raffinatissima". E aggiunge: "Sono stato operato in un ospedale senza acqua. A Cuba c'e' un assedio medievale nel silenzio generale, stessa dinamica con l'Iran. Trump spera di vincere le elezioni con lo scalpo. Ma i cubani sono abituati a soffrire, non credo che avra' lo scalpo".
Di Battista: "No alla retorica del guerriero"
Ora la priorità sono le terapie. "Non dico che ce la farò solo perché combatterò questa malattia democratica che colpisce tante persone... La retorica del guerriero non mi piace, devo fare le cure. Non devono mollare i dottori, non molleranno", afferma Di Battista.
La polemica sul volo di Stato
L'ex parlamentare torna anche sulle polemiche per il volo di Stato che avrebbe dovuto riportarlo in Italia: "Mentre combattevo tra la vita e la morte, qui c'era quella una polemica indegna sul volo di Stato". E aggiunge: "Il governo e la premier Giorgia Meloni si sono comportati bene con me, Meloni mi ha chiamato e mi ha detto di non badare alle polemiche".