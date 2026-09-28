Berlusconi 90 anni, festa a Villa Certosa tra parenti e amici

AGI – L’ultima volta di Silvio Berlusconi a villa La Certosa fu quasi cinque anni fa, per la compilazione delle liste elettorali. Dopo le urne, oltre alla soddisfazione per l’esito del voto di Forza Italia, subentrò un po' di scoramento (“E ora che cosa faccio?”, confidava agli amici), poi la malattia e l’impossibilità di ritornare in Sardegna, tra rimpianti (“E ora chi curerà le mie piante e i miei fiori”) e il desiderio, irrealizzabile, di morire proprio nel luogo dove ospitò i grandi del mondo, da George W. Bush a Vladimir Putin e Tony Blair. Non è un caso se Luigi, l’ultimo figlio dell’ex premier, abbia voluto organizzare proprio nel ‘buen ritiro’ del padre una rimpatriata di famiglia e amici.
Familiari e fedelissimi riuniti in Sardegna
Domani da Milano nella villa già ceduta allo sceicco qatarino Al Thani, arriveranno oltre alla ex compagna del Cavaliere, Marta Fascina, Piersilvio e Marina, Eleonora e Barbara, i fedeli collaboratori dell’ex presidente del Consiglio Adriano Galliani e Fedele Confalonieri e tanti altri. Per ricordare l’uomo che ha fondato Forza Italia, che si presentò al Paese con quell’Italia è ‘il Paese che amo’. E che il 29 settembre 2026 avrebbe compiuto 90 anni.
Tutti coloro che non l’hanno dimenticato torneranno a celebrarlo: famiglia e amici in Sardegna, ma anche il partito ha organizzato diversi eventi, tra cui uno a Bruxelles dove parteciperà anche il vicepremier Antonio Tajani e un altro a Napoli, nella Sala Italia della Mostra d'Oltremare, con la regia del coordinatore regionale Fulvio Martusciello e dell’ex capogruppo azzurro al Senato Maurizio Gasparri. “Non una commemorazione - si legge in una nota -, ma un racconto a più voci, costruito per parlare non soltanto a Forza Italia ma al Paese e per mettere insieme generazioni diverse intorno alla figura dell'uomo che nel 1994 cambiò il linguaggio e gli equilibri della politica italiana".