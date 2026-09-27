Suppletive Reggio Calabria: candidati e orari per il voto

AGI - Quattro candidati per un seggio alla Camera, quello del collegio 05 di Reggio Calabria, lasciato da Francesco Cannizzaro, di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni della scorsa primavera.
Si vota a Reggio e in altri 70 comuni della provincia oggi, fino alle 23, e domani, lunedì 28 settembre dalle 7 alle 15. Subito dopo lo spoglio.
I seggi allestiti sono 487, gli aventi diritto al voto (secondo quanto riportato dal sito Eligendo del ministero dell'Interno), sono 287.719.
I quattro candidati in corsa e l'affluenza
I candidati, così come riportati sulla scheda elettorale, sono:
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Francesco Toscano, con Dsp - Democrazia sovrana e popolare;
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Domenico Giannetta, per Futuro nazionale con Vannacci;
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Francesco Antonio Benedetto detto Frank, con Partito democratico - Movimento 5 stelle - Casa riformista;
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Fabio Roscioli, con Fratelli d'Italia - Lega - Noi moderati - Unione di centro - Forza Italia Ppe.
Nelle elezioni precedenti (settembre 2022) si votò in un solo giorno, domenica, per una affluenza complessiva del 49,4%.