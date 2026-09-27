Suppletive Reggio Calabria: candidati e orari per il voto
Seggi aperti per le Suppletive in Calabria, primo banco di prova per Vannacci
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Seggi aperti per le Suppletive in Calabria, primo banco di prova per Vannacci

Si vota a Reggio e in altri 70 comuni della provincia fino alle 23, e domani dalle 7 alle 15. Quattro i candidati. Il duello interno alla destra tra il tesoriere di Fi Roscioli e l'ex capogruppo dei berlusconiani in Regione, Giannetta, ora passato tra le fila dei vannacciani
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AGI - Quattro candidati per un seggio alla Camera, quello del collegio 05 di Reggio Calabria, lasciato da Francesco Cannizzaro, di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni della scorsa primavera.

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Si vota a Reggio e in altri 70 comuni della provincia oggi, fino alle 23, e domani, lunedì 28 settembre dalle 7 alle 15. Subito dopo lo spoglio.

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I seggi allestiti sono 487, gli aventi diritto al voto (secondo quanto riportato dal sito Eligendo del ministero dell'Interno), sono 287.719.

I quattro candidati in corsa e l'affluenza

I candidati, così come riportati sulla scheda elettorale, sono:

  • Francesco Toscano, con Dsp - Democrazia sovrana e popolare;

  • Domenico Giannetta, per Futuro nazionale con Vannacci;

  • Francesco Antonio Benedetto detto Frank, con Partito democratico - Movimento 5 stelle - Casa riformista;

  • Fabio Roscioli, con Fratelli d'Italia - Lega - Noi moderati - Unione di centro - Forza Italia Ppe.

Nelle elezioni precedenti (settembre 2022) si votò in un solo giorno, domenica, per una affluenza complessiva del 49,4%.

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