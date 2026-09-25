Suppletive: Reggio Calabria 'antipasto' delle politiche?

AGI - Laboratorio politico nazionale, stress test per il centrodestra, nuove prove di campo largo, anzi larghissimo, per il centrosinistra: Reggio Calabria è da settimane sotto i riflettori in vista delle elezioni suppletive nel collegio uninominale 05 per un seggio alla Camera dei deputati, lasciato libero da Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria da circa quattro mesi (eletto al primo turno senza alcuna partita con gli sfidanti) e segretario calabrese di Forza Italia, e offre questi tre scenari al dibattito già aperto per le politiche del prossimo anno.
A Reggio Calabria il 'debutto' di FN
Negli ambienti politici romani, e nelle segreterie calabresi dei maggiori partiti, da giorni non si parla d'altro. Al centro della discussione il 'debutto' elettorale di Futuro Nazionale, il partito fondato dall'ex generale Roberto Vannacci. E non solo. Futuro Nazionale, infatti, per l'occasione schiera l'ex capogruppo di Forza Italia alla Regione Calabria, Domenico Giannetta, già sindaco di Oppido Mamertina, nel Reggino, assessore provinciale, consigliere regionale, di professione medico-chirurgo. Un'operazione, la sua candidatura, che in molti attribuiscono al deputato Domenico Furgiuele, ex esponente della Lega, oggi coordinatore regionale di Fn.
La candidatura di Giannetta è stata considerata un vero tradimento dal centrodestra, e da Forza Italia in particolare. "Alle suppletive noi eleggeremo il nostro tesoriere Fabio Roscioli deputato della Repubblica, sconfiggendo la sinistra e chi ha tradito il centrodestra aiutando la sinistra", ha detto nei giorni scorsi il segretario di FI e vicepremier Antonio Tajani. Ma il leader di Futuro Nazionale non molla: "Reggio Calabria sarà la nostra Sassonia. Puntiamo a vincere. Forza Italia ha candidato un avvocato romano che non ha visto mai lo Stretto, catapultato lì dalla famiglia Berlusconi. Noi invece - ha sottolineato Vannacci - abbiamo un medico che fa politica lì da anni e che tutti conoscono".
Roscioli, avvocato civilista, ricopre l'incarico di tesoriere e amministratore nazionale di Forza Italia
Tra i sostenitori della sua candidatura anche il presidente della Regione Calabria, vice segretario nazionale di FI. "Queste elezioni sono finite sotto i riflettori nazionali - ha detto il governatore nel corso di una iniziativa a Reggio Calabria di Fratelli d'Italia, presenti anche il candidato, Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di FdI, e al sindaco di Reggio Francesco Cannizzaro - ma vorrei dire che le battaglie non si vincono né con i mercenari, né con i traditori. I motivi che ci hanno convinto a credere con gli alleati, nella candidatura di Fabio Roscioli stanno nella considerazione che nei pochi mesi che mancano alla fine della legislatura in pochi sarebbero stati in grado di comprendere i meccanismi parlamentari attraverso i quali attivare finanziamenti e progetti per i nostri territori. Ci siamo chiesti come aggiungere peso specifico alla nostra presenza parlamentare e diventare più autorevoli e Roscioli rappresenta la figura autorevole di cui avevamo bisogno: il n. 2 del partito dopo il segretario nazionale Antonio Tajani".
"Riuscire a mandare un parlamentare di maggioranza e quindi in continuità con il governo regionale - secondo Donzelli - credo possa essere utile al territorio. Roscioli è un uomo che dentro FI ha un peso importante perché è il tesoriere, quindi un uomo che, se eletto in Parlamento, avrà la sua influenza". "Ho accettato la candidatura - ha spiegato Roscioli - per l'amicizia che mi lega a Cannizzaro e a Occhiuto. Mi hanno fatto sentire l'importanza di quello che si sarebbe potuto fare insieme per il nostro partito e per la coalizione".
Il centrosinistra
Nel centrosinistra, praticamente il campo largo, la scelta è ricaduta su Francesco Antonio Benedetto, detto Frank Benedetto, medico, con un passato da consigliere comunale, eletto nelle liste della Margherita, e da capogruppo del Pd in Consiglio comunale a Reggio. Al suo fianco il Partito Democratico, M5s, Casa Riformista e tutte le altre forze del campo largo. "Si tratta di elezioni che riguardano settantuno comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria però sono anche elezioni che riguardano il Paese, perché è inevitabile che quello che sta succedendo a Reggio è la prova generale di quello che può succedere nel Paese. Questo è solo l'antipasto", ha sottolineato il capogruppo del Partito Democratico al Senato, Francesco Boccia, a margine di un incontro elettorale a Reggio Calabria. Ma l'ex premier Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, contiene la portata e l'effetto elettorale di domenica e lunedì prossimi: "Un fatto specifico - ha evidenziato - limitato a Reggio Calabria: c'è anche un candidato in quota Vannacci e sarà un test soprattutto per il centrodestra. Quando ci sono degli appuntamenti elettorali che sono molto specifici e territoriali non ne trarrei mai un'indicazione generale a livello nazionale. Credo che sia sbagliato proprio come impostazione".
In corsa, per un seggio alla Camera, anche Francesco Toscano, con il simbolo di Democrazia Sovrana Popolare (Dsp), già candidato lo scorso anno per la presidenza della Regione Calabria. Toscano, si legge nel suo curriculum, è un giornalista indipendente, scrittore e politico, cofondatore e presidente di Democrazia Sovrana e Popolare. Avvocato, per due anni è stato assessore al Comune di Gioia Tauro. Direttore e fondatore di Visione Tv, testata online.
Fioretto
I quattro candidati, in campagna elettorale, hanno giocato di fioretto: incontri con amministratori e cittadini, comizi, toni sempre abbastanza contenuti. Nessun leader nazionale impegnato nel collegio, a parte Vannacci (per un incontro al chiuso a Siderno e per un comizio in piazza a Reggio). E proprio il generale è stato al centro della polemica più accesa di questa competizione elettorale, quella con il sindaco reggino Cannizzaro. Un botta e risposta abbastanza infuocato, con toni a volte ironici, a volte molto aspri. Per le suppletive di Reggio Calabria si vota domenica 27 settembre dalle ore 7 alle 23, e lunedì 28 dalle 7 alle 15. Subito dopo lo spoglio. Alle urne sono chiamati i cittadini di Reggio Calabria e quelli di altri 70 comuni, suddivisi in 487 seggi. Gli aventi diritti al voto sono circa 348 mila.
Ma se a Roma, e nelle segreterie politiche calabresi, l'appuntamento tiene banco, nei comuni interessati la campagna elettorale non trova molto spazio. E le previsioni sull'affluenza al voto non sono davvero entusiasmanti. Anzi, in città e nei centri della provincia, sono in molti a scommettere che il vero vincitore delle suppletive sarà l'astensionismo.
Suppletive: si vota in 71 comuni del Reggino, 487 seggi
Domenica 27 settembre, dalle ore 7 alle 23, e domenica 28 dalle 7 alle 15, si voterà per le elezioni suppletive nel collegio uninominale 05 di Reggio Calabria per un seggio alla Camera dei deputati. Gli aventi diritto al voto nei vari centri interessati, dove saranno allestiti 487 seggi, sono circa 348mila. Settantuno i comuni coinvolti, compresi nel territorio della citta' metropolitana di Reggio Calabria: Africo, Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Bagaladi, Benestare, Bianco, Bivongi, Bova, Bova Marina, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Camini, Campo Calabro, Canolo, Caraffa del Bianco, Cardeto, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Condofuri, Cosoleto, Delianuova, Ferruzzano, Fiumara, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Laganadi, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Melicuccà, Melito di Porto Salvo, Monasterace, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Palizzi, Pazzano, Placanica, Plati', Portigliola, Reggio di Calabria, Riace, Roccaforte del Greco, Roccella Ionica, Roghudi, Samo, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Luca, San Procopio, San Roberto, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Agata del Bianco, Sant'Alessio in Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sant'Ilario dello Ionio, Santo Stefano in Aspromonte, Scido, Scilla, Siderno, Sinopoli, Staiti, Stignano, Stilo e Villa San Giovanni.