A Reggio Calabria: l'ultima giornata di campagna elettorale

AGI - Ultimi 'fuochi' di campagna elettorale, a Reggio Calabria, per le elezioni suppletive di domenica e lunedì prossimi nel collegio 05 per la Camera dei deputati (Reggio Calabria e 70 comuni della provincia).
Dopo il comizio di ieri sera del generale Roberto Vannacci (alla seconda presenza nel collegio, dopo l'iniziativa dei giorni scorsi a Siderno), durante il quale non sono mancate le stoccate alla coalizione di centrodestra e, in particolare, all'ex deputato forzista oggi sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, stasera alle 19.30 in piazza Duomo nella città dello Stretto è in programma la chiusura del centrodestra. Sul palco il candidato Fabio Roscioli, Cannizzaro e altri esponenti locali e regionali della coalizione.
Domani pomeriggio, invece, sarà la volta del campo largo. Appuntamento alle ore 17 al cinema Odeon per l'iniziativa "Il gran finale - Da qui per tutti" con il candidato Frank Benedetto e gli esponenti della coalizione del centrosinistra. In serata, infine, alle ore 18, l'appuntamento con il candidato Francesco Toscano, per Democrazia Sovrana e Popolare, che chiuderà la campagna elettorale a piazza Camagna.
Vannacci attacca il centrodestra: "Rappresentiamo la vera destra"
Dopo le polemiche dei giorni scorsi, legate soprattutto alla rappresentanza territoriale e alla possibilità di trasferire a Roma le vere esigenze del collegio, in queste ultime ore il confronto si è acceso. Ieri sera, con il candidato Domenico Giannetta, ex capogruppo in Regione Calabria per Forza Italia, Vannacci ha sottolineato ancora una volta di rappresentare "la vera destra, autentica e che non si vergogna. Gli altri partiti che si dichiarano di destra, invece, seguono una politica annacquata".
Il riferimento alla sua ex coalizione è chiaro ed evidente, anche se il generale ha rilevato che "il nostro obiettivo, anche con la candidatura di Giannetta, non è quello di contrastare Forza Italia, ma promuovere Futuro Nazionale".
La replica di Occhiuto: "Fronte distinto dalla destra populista"
A stretto giro di posta oggi è arrivata la risposta del vice segretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. "Vannacci fa il suo lavoro: ha aggredito uno spazio politico che c'era e che c'è in tutta Europa. Chapeau. Ma io credo che il centrodestra sia nella condizione di vincere le elezioni soprattutto se rimane distinto dalla destra populista di Futuro Nazionale", ha detto Occhiuto a margine di una conferenza stampa a Catanzaro.
"Cercheremo di dimostrarlo con le suppletive a Reggio Calabria - ha aggiunto - e cercheremo di fare del risultato di Reggio Calabria un esempio, una bussola anche per il centrodestra nazionale sulle alleanze. In politica la politica è una cosa e l'aritmetica è un'altra: Vannacci può anche avere un risultato importante, ma non è detto che il centrodestra vinca con Vannacci. Forse diventa ancora più competitivo se dà forza alla parte più riformista e liberale, che oggi non è più rappresentata, anzi è rappresentata dal centrosinistra".
Altre polemiche seguiranno, nelle prossime ore, con le varie iniziative di chiusura della campagna elettorale, fissata alla mezzanotte di domani. Poi la parola passerà ai cittadini che, domenica e lunedì, sceglieranno chi prenderà il posto di Francesco Cannizzaro alla Camera dei deputati.