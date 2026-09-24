Supermedia AGI/Youtrend: FdI resta su dalle Politiche del 2022

AGI - La Supermedia di oggi è utile per un bilancio di come è cambiato il consenso dei partiti a quattro anni esatti dalle Politiche del 25 settembre 2022: si può notare come, nonostante il calo recente, in gran parte dovuto alle 'perdite' verso Futuro Nazionale, FdI continua a mantenersi, sia pure di poco, al di sopra del risultato di inizio legislatura.
Rispetto ad allora, è la Lega ad avere ceduto maggiormente terreno (-3,2%), mentre FI si è mantenuta tutto sommato stabile. Nelle opposizioni, il leggero avanzamento del Pd (poco meno di due punti) è più che compensato dall'arretramento del M5s (-2,8%), mentre Avs ha quasi raddoppiato i propri consensi, con un saldo positivo di quasi tre punti. Da oggi entra nella Supermedia anche il movimento 'Sud chiama Nord' di Cateno De Luca, che inizia a essere quotato sopra l'1% da diversi istituti di sondaggio.
La Supermedia Liste
FdI 27,0 (+1,0)
Pd 20,8 (+1,8)
M5s 12,6 (-2,8)
Futuro Nazionale 7,8 (np)
Forza Italia 7,4 (-0,7)
Verdi/Sinistra 6,5 (+2,9)
Lega 5,6 (-3,2)
Azione 3,4 (np)
Italia Viva 2,2 (np)
+Europa 1,5 (-1,3)
Noi Moderati 1,1 (+0,2)
Sud chiama nord 1,1 (+0,3)* * Non rilevato da Eumetra, Ixè, Only Numbers, Tecnè, Youtrend.
La Supermedia Coalizioni 2022
Centrodestra 41,1 (-2,7)
Centrosinistra 28,8 (+2,7)
M5S 12,6 (-2,8)
Terzo Polo 6,7 (-1,1)
Altri 10,8 (+3,9)
NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto al risultato delle elezioni Politiche 2022 per la Camera dei deputati (22 settembre 2022).
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 10 al 23 settembre, è stata effettuata il giorno 24 settembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione: 17 settembre), Ixè (10 settembre), Noto (22 settembre), Only Numbers (11, 15 e 18 settembre), Piepoli (11 e 21 settembre), SWG (14 e 21 settembre), Tecnè (9 e 16 settembre) e Youtrend (24 settembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.