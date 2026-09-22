Vannacci: 'Gonna corta o lunga? Preferisco la donna senza gonna'
Vannacci: "Gonna corta o lunga? Preferisco la donna senza gonna..."
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Vannacci: "Gonna corta o lunga? Preferisco la donna senza gonna..."

Il leader di Futuro nazionale ha commentato le parole di Tajani. Sulla scuola si è detto "Contento che il governo ci abbia seguiti"
Roberto Vannacci
Afp - Roberto Vannacci
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AGI - "Tra una donna con la gonna lunga e una donna con la gonna corta, io una donna la preferisco sempre senza gonna". Lo ha detto Roberto Vannacci, il leader di Futuro nazionale, a Start su Sky TG24, commentando le parole dei giorni scorsi del vicepremier Antonio Tajani.

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Riforma? "Fatta per contrastare me"

La riforma della legge elettorale "non ci piace e non la voteremo. Sembra fatta per contrastare me e non per fare un servizio ai cittadini", ha poi commentato Vannacci.

E' una legge che "con queste preferenze farlocche, non consente di dare sovranità a nessuno", ha insistito il leader di Futuro Nazionale, che citando un sondaggio di YouTrend, ha poi sottolineato: "Il 95% dei rappresentanti verranno nominati dalle segreterie e solo il 5% dai cittadini". "Questa legge non ci piace e non la voteremo. Poi vedremo le evoluzioni se sarà approvata".

Scuola: "Contento che il governo ci abbia seguiti"

E' utile "porre un limite alla presenza degli alunni stranieri, del burqua o del nijab. Sono contento che questa alleanza di governo ci abbia seguito almeno su questa strada", ha concluso Vannacci, commentando i provvedimenti annunciati dal governo sulla scuola.

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