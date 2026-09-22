Di Battista in video a La7: 'Sto sempre meglio, torno presto'

AGI - Alessandro Di Battista sta "bene, sempre meglio" e assicura che tornerà "prestissimo".
Camicia celeste, eloquio fluente, capelli ancora cortissimi con l'inquadratura che non nasconde la cicatrice dell'operazione alla sommità della fronte, l'ex parlamentare consegna a un breve video trasmesso in apertura della puntata di stasera di diMartedì i suoi ringraziamenti ai medici di Cuba che lo hanno curato e alla comunità della trasmissione di La7 che gli ha fatto sentire la vicinanza con una quantità di messaggi.
Di Battista, il saluto a #DiMartedì dopo il malore: "Tornerò prestissimo".https://t.co/ybZxOTKvek— La7 (@La7tv) September 22, 2026
L'ex parlamentare del Movimento 5 stelle il 18 settembre aveva rotto personalmente il silenzio sulle sue condizioni di salute, calato dopo il suo ritorno in Italia da Cuba. Ma a 'parlare' era soprattutto la foto che accompagna il post su Facebook e che lo ritraeva - accanto a Luca Di Giuseppe, presidente dell'Associazione Schierarsi animata dallo stesso Di Battista - sul divano di casa, con i capelli rasati e un sorriso un pò sofferto ma eloquente.
Di Battista contro Trump: "Bullo indecoroso, a Cuba mi hanno salvato"
"Tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare qualche che mi è accaduto, e anche quello che sta accadendo a Cuba". Il divano di casa è lo stesso della foto di pochi giorni fa, a fare la differenza è che Alessandro Di Battista stavolta non è seduto, con un sorriso che non riesce a nascondere la sofferenza di una convalescenza. 'Dibba' parla come se fosse in studio, indossa una camicia azzurra con i primi bottoni slacciati e non nasconde di voler "sfruttare, nel senso buono del termine, gli spazi mediatici che vengono gentilmente concessi".
E allora, l'occasione serve, e servirà in futuro, per "raccontare quello che sta avvenendo, questo assedio medievale che sta subendo Cuba e il popolo cubano, a opera degli Stati Uniti d'America". "Anche oggi Trump ha detto frasi da bullo, è indecoroso", attacca Di Battista spiegando che prendere posizione "è qualcosa che mi va di fare ancora di più, perché non è retorica ma a me i medici cubani hanno salvato la vita".
"E dunque tornero', tornero' presto. Io comunque mi sento meglio, mi sento piu' in forze, ogni giorno mi sento meglio. Questa cosa non è tanto importante - si schermisce - oggi mi sento meglio di ieri e domani sicuramente starò meglio di oggi e, insomma, avremo tempo di parlare di tanti argomenti che non mancano e volevo salutare tutti voi e ringraziare tutta la comunità di diMartedì perché credo che mi avete scritto decine di migliaia di messaggi e io tutto questo affetto l'ho sentito". Un grazie va anche a Giovanni Floris "per lo spazio che mi ha sempre dato e che mi dà e per la libertà, totale, che mi ha sempre concesso di dire tutto quello che ho sempre ritenuto opportuno e doveroso dire".