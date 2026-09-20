Conte duro su Meloni: “Governo agli sgoccioli, si va al voto”

AGI - "Il voto non lo decido io, chi e' al governo deve interrogarsi. Hanno il problema di rincorrere quotidianamente Vannacci, su quelle proposte bizzarre e alcune oscene che sta mettendo sul tavolo per cercare di conquistare una leadership a destra. Credo che non ci siano margini di tenuta di questo governo, quindi andremo a elezioni anticipate perche' ormai sono sfibrati e in competizione ossessiva tra loro. Noi siamo pronti". L'affondo arriva dal presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervistato dal direttore dell'Agi, Rita Lofano, durante la due giorni di 'Nova'.
Le critiche sul Superbonus e le risposte a Giorgia Meloni
"A nessun presidente è stato mai concesso di avviare il suo mandato con 209 miliardi sul tavolo. Dopo quattro anni di governo e zero riforme parlare ancora degli esecutivi precedenti e peraltro di una misura che lei ha attuato con il ministro Giorgetti, sinceramente vuol dire che non ha nessuna prospettiva economica da offrire agli italiani, nessun argomento per parlare agli italiani che soffrono per il crollo degli stipendi reali o a quelli che hanno difficolta' a portare avanti un'attivita' commerciale". Un'ulteriore stoccata lanciata dall'ex premier in risposta alle critiche della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul superbonus.