Salvini: 'Nel prossimo Cdm misure 'salva Euro5' per il 2027'

AGI - "Voglio dare una notizia su cui stiamo lavorando: nel prossimo Consiglio dei ministri porto, personalmente, un decreto Infrastrutture e trasporti all'interno del quale c'è anche il rinvio di questo stop insensato che rischierebbe di lasciare a piedi centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno il torto, secondo Bruxelles, di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina". Matteo Salvini annuncia così a Mattino Cinque, un dl 'salva Euro5', che prende le mosse dallo stop previsto da alcune Regioni, come la Lombardia.
"Proroghiamo un po'", spiega a proposito della misura inserita nel decreto "che abbiamo scritto personalmente al nostro ministero per dare ossigeno, in un momento complicato a centinaia di migliaia di persone. Se uno ha l'Euro5 diesel oggi, e in Italia sono quasi 4 milioni, non se lo tiene perché fa chic tenere l'auto di 12 anni fa. Se lo tiene, evidentemente, perché nel bilancio familiare non ha i soldi necessari per cambiare la macchina".
"Ai geni di Bruxelles - ironizza allora il vicepremier e leader della Lega - non hanno spiegato la geografia: nella Pianura padana, con le Alpi a nord e gli Appennini a sud, è più difficile che l'aria ricircoli, a meno che - aggiunge con un'altra battuta - non si buchino le Alpi come sosteneva qualcuno in passato".
L'obiettivo è lasciare tutto tranquillo per il 2027
"Il mio obiettivo - spiega ancora - è lasciare tranquilli per tutto il 2027 queste centinaia di migliaia di italiane e di italiani che magari troveranno i soldi per cambiare la macchina l'anno prossimo".
"A Bruxelles - manda a dire - chiediamo di non rompere le scatole in un momento difficile alla gente che lavora, e se continuano a farlo - avverte - il governo italiano si mette di traverso"