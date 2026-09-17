Busta con proiettile al ministro Valditara. Meloni: 'Atto vile'

AGI - Una busta con un proiettile indirizzata al ministro Giuseppe Valditara è stata recapitata nelle scorse settimane al Ministero dell'Istruzione e del Merito. La busta conteneva anche una lettera con frasi minatorie. Sul caso è stata sporta denuncia ai Carabinieri.
"Un atto vile" che non può trovare spazio in una democrazia, sottolinea di Giorgia Meloni che sollecita "una condanna netta e unanime" da parte di tutte le forze politiche. "Nessuna intimidazione fermerà il lavoro di Valditara", le parole del leader leghista Matteo Salvini che esprime "piena solidarietà" al ministro e collega di partito.
Meloni: “Fare piena luce”
"Esprimo la mia piena solidarietà e quella del Governo al Ministro Giuseppe Valditara per le gravi minacce ricevute. Un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia". Lo scrive in un post su X, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
"Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’ordine per fare piena luce sull’accaduto e in una condanna netta e unanime da parte di tutte le forze politiche", aggiunge la premier.
Fontana: "Nessuno spazio per chi semina odio"
"Rivolgo la mia piena solidarietà al ministro Giuseppe Valditara e alla sua famiglia per le gravi minacce ricevute. L’intimidazione e la violenza, in qualunque forma si manifestino, vanno condannate con fermezza. Non può esserci spazio per chi semina odio". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana
La Russa: "Individuare i responsabili"
"Al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, destinatario di una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie, desidero rivolgere la mia piena e convinta solidarietà, con l’auspicio che gli autori di questo gesto possano essere rapidamente individuati dagli organi competenti". Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.
Salvini: "Nessuna intimidazione fermerà il lavoro di Valditara"
"Piena solidarietà e vicinanza a Giuseppe Valditara per le gravissime minacce ricevute. Un Ministro della Lega che in questi anni ha rimesso al centro la scuola, gli studenti e chi ogni giorno ci lavora, arrivando a rinnovare tre contratti del comparto Scuola in una sola legislatura. Nessuna minaccia e nessuna intimidazione fermeranno il suo lavoro. Avanti, Giuseppe!", le parole del vice premier e leader della Lega, Matteo Salvini.
Tajani: "La nostra azione di governo non si ferma con la violenza"
"Esprimo la mia solidarietà al ministro Valditara. Se qualcuno pensa di fermare la nostra azione di Governo con le minacce e la violenza si sbaglia di grosso. Mando un abbraccio a Giuseppe, sono certo che non si farà intimidire". Così, in un post su X, il vice premier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.