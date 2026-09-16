Meloni: 'Finché ho maggioranza solida intendo governare'

AGI - "Finché ho una maggioranza solida intendo governare questa nazione. E mi pare che i miei colleghi siano d'accordo con me". Giorgia Meloni in conferenza stampa, al termine del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, ha ribadito la sua posizione sull'arrivare a fine legislatura.
Alla domanda su un'eventuale corsa anticipata alle urne, infatti, Meloni ha risposto: "Leggo ogni giorno ricostruzioni che non so da dove possano muovere su questa continua tentazione della Meloni di andare a votare. Io sono sempre stata molto chiara: vorrei arrivare alla scadenza della legislatura. Mi pare di aver fatto un certo vanto della stabilità che questo governo ha dato all'Italia e finché potrò governare questa nazione farò del mio meglio per dare le risposte che i cittadini meritano".
La fiducia sulla legge elettorale
Sulla legge elettorale, la premier ha aggiunto: "Quando l'emendamento sulle preferenze non passò alla Camera ho sentito dire che il governo non aveva la fiducia delle Camere", per cui "credo sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno". "Sono contenta di una legge elettorale che consentirà ai cittadini il diritto di scegliere la coalizione, il candidato premier, il programma e il parlamentare", ha concluso.