Mattarella sull'Ia: "Gli Stati recuperino l'autorità smarrita"
Il capo dello Stato: lo sviluppo dell'IA "rimanga sempre ancorata al rispetto della vita della persona"
AGI - "Si è molto ricordato come lo sviluppo delle tecnologie digitali e della intelligenza artificiale, da un lato apra opportunità straordinarie e allo stesso tempo imponga che l'innovazione rimanga sempre ancorata al rispetto della vita della persona, della libertà, dei diritti fondamentali". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell'incontro con una delegazione della World Jurist Association e della World Law Foundation.
"E questo interroga la responsabilità degli Stati e degli organismi sovranazionali", aggiunge il Capo dello Stato. "Con l'esigenza di ripristinare la loro smarrita autorità rispetto a soggetti privati di smisurata potenza finanziaria e tecnologica".