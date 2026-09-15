Fabrizio Corona fonda un partito, ma non può essere eletto

AGI - Il re dei paparazzi, Fabrizio Corona, ha deciso di buttarsi in politica e di fondare un partito tutto suo, da sponsorizzare sulla sua piattaforma King TV e addirittura su un suo social.
"Rispetta la verità, ti meriti la verità. Eccola la verità. La libertà passa dalla verità. Noi siamo un movimento liberale anti-sistema, che pone al centro la libertà dell'individuo stesso. Guardatevi intorno: non abbiamo più quella libertà che credevamo di avere. Se la sono presa, non abbiamo più niente". Queste sono le basi dalle quali parte nel video di presentazione - pubblicato sul suo profilo Instagram - di 'Corona per la verità', che promette di battersi contro il sistema e rivendicare le libertà.
Corona: "Le big tech ci hanno tolto tutto"
Corona poi si lancia in una filippica contro le aziende della Silicon Valley: "Le big tech ci hanno tolto tutto e ci hanno tolto tutto con l'avallo e l'assenso del nostro governo. Me lo ricordo come se fosse ieri quell'immagine di Trump alla Casa Bianca, con i capi delle big tech: c'era Zuckerberg, c'era Musk, c'erano tutti gli altri potenti...chissà quanti soldi gli hanno dato, chissà che accordi hanno fatto dicendogli 'noi ti diamo i soldi. Con questi soldi - tantissimi miliardi che guadagniamo alle spalle dei singoli individui che sfruttiamo - tu ci puoi fare la guerra, così ti diverti col tuo Paese potente. Basta che a noi, nei Paesi fuori da qua, non ci rompano i c******i, non ci facciano pagare le tasse e tu li minacci che se ci fanno pagare le tasse gli metti i dazi. E così ci hanno f*****o, con l'assenso dell'Europa, e quel briciolo di libertà che avevamo ce l'hanno tolta. Ma non hanno fatto solo questo: gli hanno fornito i soldi per comprarsi le armi, gli hanno fornito gli strumenti tecnici per fare la guerra: satelliti, intelligenza artificiale".
Le guerre in Medio Oriente e la piattaforma King TV
Nel discorso di presentazione di 'Corona per la verità' non manca il riferimento alle guerre in Medio Oriente: "Tutto quello per combattere delle guerre ingiuste, per uccidere senza senso della democrazia, per eliminare una stirpe. È una cosa che vi deve riguardare tutti quanti: sto parlando della Palestina, sto parlando dell'Iran...gli hanno permesso, attraverso le loro strutture, infrastrutture e informazioni di poter combattere questa guerra e di cancellare delle etnie, togliendo libertà. È qualcosa che riguarda tutti voi e che riguarda anche me perché io mi sento un cittadino del mondo, perché io ho fatto dei figli e voglio che crescano non in questo mondo, non governati da questa gente. Ma il primo passo per la creazione di questo movimento è la creazione di una piattaforma libera, dove all'interno ci metto il mio social e se volete venite gratuitamente anche voi - ve la pago io! - dove potrò mettere i miei contenuti e col c***o che me li chiudono questi contenuti! Nella mia piattaforma King TV c'è il mio social".
Perché Corona è incandidabile
Tuttavia, secondo la legge italiana Fabrizio Corona non può candidarsi a causa della condanna per estorsione aggravata e trattamento illecito di dati personali ai danni dell'ex calciatore della Juventus David Trezeguet. La sentenza della Corte d'appello di Torino è diventata definitiva a gennaio 2013: cinque anni di reclusione, mille euro di multa e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Secondo quanto è emerso nel procedimento, l'ex fotografo aveva chiesto al calciatore 25 mila euro per non pubblicare alcune fotografie che lo ritraevano in compagnia di una donna. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici - sancita dall'art. 28 del codice penale - priva il condannato, tra le altre cose, "del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico".