Conte 'Se sconfitto alle primarie rimarrò leale'

AGI - Un lungo applauso, reiterato, quello che ha accolto Giuseppe Conte sotto il tendone della Festa Nazionale dell'Unità di Reggio Emilia. "Anche quest'anno sono venuto perché ci vengo sempre, ci vengo volentieri. Sono venuto anche da presidente del Consiglio e devo dire la verità che ho sempre avuto una grandissima accoglienza, ma veramente molto calorosa, per cui diciamo che sta diventando quasi una consuetudine", aveva spiegato poco prima il leader M5s arrivando alla Festa.
La lealtà alla coalizione e l'attacco sulle ambizioni
"Io rappresento una comunità che in tutta Italia lavora e collabora in amministrazioni, non in posizione di vertice, con una lealtà estrema. Io credo non ci sia mai stata una crisi di una amministrazione locale perché il M5s voleva una poltrona in più. Se qualcuno può pensare che qui si sta facendo una questione di ambizione personale ha sbagliato di grosso, io sono al servizio di un progetto progressista". Ha detto Giuseppe Conte rispondendo alla domanda se rimarrà leale alla coalizione anche in caso di sconfitta alle primarie. Una domanda che Conte ha definito "offensiva".
Programma, coerenza e il nodo alleanze
"Io ormai, da mesi, tre o quattro volte al giorno rispondo sulle primarie e rispondo su Renzi. È come una medicina da prendere, spesso, prima dei pasti. Siccome è la prima volta che andiamo in questo modo in coalizione e siamo concentrati, vi assicuro, sul programma. Dobbiamo convergere su un progetto per la società. Dobbiamo spiegare bene nel nostro programma". Ha proseguito Conte alla Festa nazionale dell'Unità, a Reggio Emilia. "A me interessa la coerenza, la forza, la solidità di questo programma. E l'affidabilità: dobbiamo avere garanzie che non accada quello che è accaduto prima", ha aggiunto riferendosi alla fine del governo Conte.
Il richiamo sul Quirinale e la critica alla norma elettorale
"Ho grande rispetto per le istituzioni e in massima parte per il Presidente della Repubblica, non mi vedrete mai tirarlo per la giacchetta, ma ieri ho richiamato la sua attenzione per questa norma antidemocratica e illiberale che preclude l'ingresso in parlamento a forze politiche che non sono state ancora elette". Lo ha detto Giuseppe Conte alla Festa nazionale dell'Unità di Reggio Emilia. "Progetto Civico di Onorato e il Psi hanno già detto di volere dare il suo contributo al centrosinistra", aggiunge Conte: "Quella norma è assolutamente illiberale e antidemocratica".