Tajani rilancia: 'Perego a Milano e vinciamo con Roscioli'

AGI - Da Milano a Reggio Calabria, Antonio Tajani - parlando alla festa dei giovani di Forza Italia 'Azzurra Libertà' - lancia la sfida dei territori. I nomi degli 'azzurri' sono Matteo Perego per Palazzo Marino e Fabio Roscioli per le suppletive nella città calabrese. Nel 'risiko' del centrodestra per il capoluogo lombardo, Forza Italia imprime un'accelerazione su Perego di Cremnago, deputato forzista e attuale sottosegretario alla Difesa.
"Verrà offerto agli alleati il nome di Matteo Perego come candidato sindaco di Milano", è l'annuncio di Tajani, appena arrivato sulla spiaggia libera di Montesilvano, dove oggi si è aperta la kermesse dei giovani 'azzurri'.
"E' un giovane membro del governo e parlamentare, impegnato nel settore della sicurezza e con rapporti stretti con le Forze dell'Ordine, Milano merita di essere guidata da un giovane interprete di una città che deve cambiare, puntando su maggiore sicurezza e su una politica ambientale diversa, difendendo il proprio essere capitale economica del Paese", rimarca ancora Tajani. Che poi anticipa un confronto con il resto delle forze di centrodestra. "Ne parleremo con gli alleati per decidere insieme chi dovrà essere il candidato", aggiunge il vicepremier, accolto dai selfie e dagli applausi dei giovani di Forza Italia.
L'accelerazione
L'accelerazione sul nome per Palazzo Marino innesca le reazioni da parte di FI. "La candidatura" di Perego "rappresenterebbe anche un segnale politico importante: Forza Italia crede nei giovani, nelle loro capacità e nella necessità di valorizzarli nei ruoli di maggiore responsabilità", dice Stefano Benigni vicesegretario nazionale di Forza Italia. Per Alessandro Sorte, deputato e segretario regionale di FI in Lombardia, si tratta di una candidatura "in sintonia con la città di Milano".
Il profilo di Perego
"Matteo Perego è un profilo forte e credibile", è l'opinione di Letizia Moratti, europarlamentare 'azzurra' ed sindaca del capoluogo lombardo. "Perego è il profilo adatto per costruire l'alternativa a Milano", ribadisce la capogruppo di FI al Senato, Stefania Craxi. Dal resto del centrodestra arriva il commento del presidente del Senato, Ignazio La Russa.
"Io non avevo preferenze, politico o civico, e mi pare che fino a ieri c'era un solo candidato politico che era Lupi, che io continuo a dire sia un ottimo candidato, ma attenzione, sono ottimi candidati anche gli altri candidati politici che mi pare sono in lizza oltre a Lupi: Perego è un' ottima persona, Sardone è un'ottima persona", spiega La Russa, a proposito del terzetto di candidati in pole per il centrodestra. Ma, nel puzzle dei prossimi appuntamenti sui territori, c'è anche Reggio Calabria.
Roscioli
Dove, alle suppletive per il seggio alla Camera lasciato vacante dal neo-sindaco reggino Francesco Cannizzaro, per il centrodestra correrà Roscioli, candidato di FI che sfiderà l'ex capogruppo 'azzurro' in Regione Calabria, Domenico Giannetta, passato a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. "A Reggio Calabria sconfiggeremo la sinistra e chi ha tradito il centrodestra aiutando la sinistra", rilancia Tajani dal palco di 'Azzurra Libertà'. "C'è chi mira a farci perdere la sfida con il centrosinistra a Reggio Calabria. Noi non la perderemo, noi vinceremo", dice, sempre da Montesilvano, lo stesso Roscioli. Da Nord a Sud, Tajani riparte dai territori.