Addio a Raffaele Costa, ex ministro liberale di Forza Italia

AGI - È morto all'età di 90 anni, compiuti da poco, Raffaele Costa, ex eurodeputato e parlamentare con Udc e Forza Italia, ma ancor prima del Partito Liberale Italiano, di cui è stato vicesegretario e poi segretario, fino allo scioglimento del Pli nel febbraio 1994.
Tajani: "Le tue battaglie continueranno con chi ha condiviso le tue scelte"
A darne notizia è il vicepremier e leader di FI, Antonio Tajani, che su X scrive: "Raffaele Costa ci ha lasciati dopo una lunga malattia. Con lui se ne va un grande protagonista della politica italiana, un vero liberale impegnato nella difesa dei valori e nella lotta contro gli eccessi della burocrazia che paralizzano le attività di chi intraprende e creano grandi difficoltà ai cittadini. Ho avuto la fortuna di essere suo assistente parlamentare e poi suo collega al Parlamento europeo. Fin dal '94 è stato un protagonista della vita di FI e della sua azione di governo. Caro Lello, ci mancherai. Ma la tua politica, le tue battaglie continueranno con chi ha condiviso le tue scelte. A cominciare da tuo figlio Enrico, nostro capogruppo alla Camera e tuo degno erede. Riposa in pace caro amico! Ti sarò sempre grato per aver creduto in me fin da quando ero un giovane studente universitario. Un abbraccio alla tua famiglia da parte di tutto il nostro Movimento".
Meloni: "Protagonista della storia del liberalismo italiano"
"Mi unisco al cordoglio per la scomparsa di Raffaele Costa, protagonista della storia del liberalismo italiano". Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo al tweet con cui Tajani ha annunciato la scomparsa del padre del capogruppo di FI alla Camera, Enrico Costa. "Un pensiero particolare va a Enrico, a tutta la sua famiglia e alla comunità politica di Forza Italia, ai quali rivolgo la mia vicinanza in questo momento di dolore", aggiunge la premier.
Fontana: "Impegno e passione a servizio delle istituzioni"
"Ho appreso con tristezza della scomparsa di Raffaele Costa, ex ministro, protagonista di una lunga stagione della vita politica e parlamentare italiana. Ha dedicato competenza, impegno e passione a servizio delle istituzioni. Al figlio Enrico e a tutti i familiari rivolgo un pensiero di affettuosa vicinanza e il cordoglio mio personale e della Camera dei deputati". Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.