Il cordoglio della politica a Emma Bonino, leader radicale

AGI - Il mondo della politica italiana piange Emma Bonino. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la storica leader radicale.
Le parole di Giorgia Meloni e di Ignazio La Russa
"Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione. Le nostre storie e le nostre sensibilità sono state lontane, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nostra Nazione. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio cordoglio". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.
"Apprendo con sincero dispiacere della scomparsa di Emma Bonino, già vicepresidente del Senato, ministro degli Esteri nel governo Letta, ministro per il Commercio internazionale nel governo Prodi II, deputata, senatrice e Commissaria europea. Di lei ricordo le numerose battaglie portate avanti con forza e tenacia e che hanno segnato sempre il suo lungo impegno pubblico. Ai suoi familiari, ai suoi cari e alla sua comunità politica giungano le mie più sincere condoglianze e quelle del Senato della Repubblica.
Il cordoglio di Tajani e del Presidente della Camera Lorenzo Fontana
"Con Emma Bonino se ne va un'autorevole rappresentante della politica italiana. Uno dei volti più noti del radicalismo liberale. È stata mia collega a Bruxelles, una donna intelligente con la quale ho sempre avuto un confronto rispettoso e leale, pur avendo spesso valori e visioni politiche differenti. Ci univa un grande sentimento europeista". Lo scrive su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in ricorda della politica radicale scomparsa oggi all'età di 78 anni.
"La ricordero' per il suo impegno per la moratoria sulla pena di morte e per dare giustizia a tutte quelle donne a cui sono state inferte mutilazioni genitali femminili. Sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. Che possa riposare in pace", aggiunge.
Esprimo cordoglio per la scomparsa di Emma Bonino. Ai suoi cari e alla sua comunità politica rivolgo, a nome mio e della Camera dei deputati, un pensiero di vicinanza". Lo afferma il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.
Alle 11 - ha affermato la presidente di turno Licia Ronzulli, sospendendo poi i lavori per un minuto in ricordo e in "segno di rispetto" - ci sarà il ricordo dell'aula del Senato.