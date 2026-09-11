Di Battista in aereo per l'Italia. Schierarsi: Ci vediamo a Roma

AGI - "Buon rientro, fratello mio. Ci rivediamo a Roma tra qualche ora". E' quanto si legge sul profilo social di Luca Digiuseppe, presidente dell'Associazione Schierarsi, che pubblica la foto dell'aereo ambulanza che dovrà riportare Alessandro Di Battista, operato a L'Havana, nella Capitale. "Grazie ancora a tutti i medici cubani che si sono presi cura di Alessandro in queste giornate infinite".
Come sta Di Battista
L'ex deputato era stato ricoverato presso la struttura sanitaria di Santa Clara, a seguito di giorni di intenso mal di testa culminati con la perdita di conoscenza. Dopo i primi accertamenti, i medici avevano autorizzato il suo trasferimento in una struttura de L'Avana per garantire una gestione specialistica dell'intervento chirurgico, che ha costretto l'ex parlamentare a rinviare il rientro in Italia previsto inizialmente per il pomeriggio di venerdì scorso.
Da volto leader del Movimento 5 Stelle all'impegno da reporter
Alessandro Di Battista, 48 anni, è stato uno dei volti simbolo del Movimento 5 Stelle, guidato nella prima stagione parlamentare dai fondatori Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Deputato dal 2013 al 2018 e figura di riferimento dell'ala "movimentista", dopo un primo mandato ha scelto di non ricandidarsi, pur partecipando attivamente alle campagne elettorali successive. La rottura definitiva con il M5S si è consumata nel 2021 in occasione del sostegno dei pentastellati al governo Draghi. Da anni Di Battista si dedica al giornalismo d'inchiesta, firmando reportage per Il Fatto Quotidiano e realizzando documentari e reportage televisivi all'estero.