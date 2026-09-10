Lega: Salvini serra i ranghi e apre ai governatori

AGI - Nessuno strappo con i governatori del Nord ma, diversamente da boatos e pronostici, una chiamata al rinnovamento del partito a partire dai territori, serrando i ranghi già da oggi per lavorare insieme e arrivare più forti e uniti ai prossimi appuntamenti, a cominciare dal tradizionale raduno sullo storico pratone di Pontida, il 20 settembre, e più in là nel tempo, dalle prossime elezioni. Si conclude così la due giorni della Lega a Roma voluta dal vicesegretario federale Claudio Durigon.
Salvini e i pesi massimi attorno al tavolo
In prima battuta per dare il via a un confronto pragmatico in vista della prossima manovra ma anche per mettere attorno a un tavolo Matteo Salvini e i 'pesi massimi' del partito sui territori che, non da oggi, chiedono maggior coinvolgimento e attenzione. A rassicurare la platea delle Officine Farneto, in chiusura dell'evento 'A tua difesa', è proprio Salvini, che spiega come l'atteso vertice sia stato un normale confronto interno al partito. Con i governatori del nord, "abbiamo concordato le linee sui temi su cui andare avanti e ci siamo dati tutti insieme appuntamento sul palco di Pontida", chiarisce subito Salvini mentre sul palco parla, quasi divertito, delle "alchimie lette sui giornali in questi giorni".
La risposta al dissenso
"Ipotizzare una fronda nordista? Ho ancora cinque camicie verdi nell'armadio e ho fatto più di una battaglia", dice facendo capire che la forza di rispondere al dissenso non gli è mai venuta meno. E agli "uccelli del malaugurio" manda a dire che "oggi c'è ancora di più voglia di dare spazio alle politiche della Lega nei territori dove amministra. Non vedo l'ora di condividere le mie responsabilità quotidiane con chi porta il nome della Lega nei Comuni e nelle Regioni. Facendo il segretario del mio partito, perché me lo hanno chiesto un anno fa i militanti".
L'apertura del segretario leghista alle voci del dissenso è confermata anche da fonti del partito: "Coinvolgerò tutte le persone che hanno idee e valori, a partire dai governatori", garantisce Salvini dal palco. Va in questo senso anche il comunicato congiunto diffuso dalla dirigenza e dai governatori dopo il vertice pomeridiano, a casa. Un incontro avvenuto in un "clima di assoluta collaborazione" che - si legge - "ha rappresentato l'occasione per confrontarsi sulla roadmap della Lega in vista dei prossimi mesi e delle imminenti scadenze elettorali".
Faccia a faccia
Nel confronto con il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, della Lombardia, Attilio Fontana, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e il 'Doge' del Veneto, Luca Zaia, si è discusso tra l'altro di come "valorizzare e raccontare il buon governo espresso dalla Lega" analizzando anche "le tante risposte concrete portate sui territori dalle amministrazioni guidate dal partito".
La volontà condivisa da tutti è quella di dare il via, subito, al lavoro sulla definizione di un manifesto programmatico "capace di raccogliere idee, priorità e proposte della Lega in vista delle future sfide". In modo da arrivare "auspicabilmente" a Pontida, spiegano fonti della Lega, già con una bozza di manifesto programmatico. Per questo - si spiega ancora - è previsto un altro incontro tra i governatori e Salvini "gia' la prossima settimana".
Verso Pontida
Ma c'è di più perché sempre Salvini - viene riferito - avrebbe anche confermato di voler dare vita a un'associazione che rappresenti le realtà autonomiste e radicate sul territorio, un contenitore al di fuori della militanza stretta per chi è vicino e vuole lavorare per il partito a livello locale. In sostanza, oggi la volontà condivisa da tutti è quella di non arrivare all'appuntamento di Pontida impreparati o, peggio, divisi. Pontida - viene ribadito - "rappresenterà un momento fondamentale per rilanciare l'azione politica e di governo della Lega con l'obiettivo dare risposte concrete ai cittadini e ai territori" e "abbiamo tutti l'interesse che il raduno vada bene", assicura chi ha preso parte al vertice.