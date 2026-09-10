Cdm lampo approva proroga taglio accise per diesel

AGI - Il Consiglio dei ministri ha approvato la proroga del taglio delle accise sui carburanti, nella configurazione attuale lo sconto è di 17 centesimi al litro e si applica solo al diesel. Si è trattato di un Cdm lampo: la seduta è terminata dopo circa 10 minuti, il tempo di approvare la proroga di 7 giorni del taglio delle accise sui carburanti.
All'ordine del giorno della seduta odierna c’era lo schema di decreto-legge con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche.
Lega: messe in campo misure concrete
Oggi Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera e responsabile Fisco della Lega, intervenendo ai microfoni di Giornale Radio, aveva dichiarato che “la Lega in questi mesi è intervenuta a più riprese per limitare l'aumento del costo dei carburanti e, anche grazie a un emendamento della Lega – ha detto - abbiamo messo in campo misure concrete per contenere i rincari. Allo stesso tempo, tanti cittadini hanno potuto risparmiare sulla bolletta della luce passando al Servizio a Tutele Graduali, che fino a marzo 2027 garantisce condizioni particolarmente favorevoli. A questo si aggiunge il grande lavoro svolto dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per garantire la tenuta dei conti pubblici. Siamo intervenuti con il taglio del cuneo fiscale e con la riduzione delle aliquote Irpef, con l'obiettivo di lasciare più risorse nelle tasche di famiglie e lavoratori. Continueremo a intervenire, soprattutto alla luce di una situazione geopolitica internazionale decisamente difficile, caratterizzata da due guerre e da forti tensioni sul fronte energetico, rispetto alle quali l'Italia è più esposta di altri Paesi. La priorità della Lega resta quella di proteggere il potere d'acquisto delle famiglie e la competitività delle nostre imprese".