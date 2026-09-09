Il Pd acquista la sezione di Ponte Milvio che fu di Enrico Berlinguer

AGI - "Firmato il rogito per la sezione Pd Ponte Milvio". Sono Enzo Foschi, segretario dem di Roma e Giovanni Cerrina, segretario della sezione stessa, ad annunciare così che stamattina, davanti al notaio, "si è chiusa l'annosa vicenda della sezione dove fu iscritto Berlinguer, con l'acquisto degli storici locali da parte degli stessi iscritti, grazie a una straordinaria mobilitazione dei nostri militanti ed elettori".
La soddisfazione degli esponenti del Pd
"Esprimiamo grande soddisfazione per essere riusciti a raggiungere questo obiettivo, che dimostra tutta la vitalità della nostra comunità e la determinazione a continuare a fare politica nei territori", dicono gli esponenti dem rivendicando che "le sezioni del Partito Democratico sono luoghi di democrazia partecipata, aperti nei quartieri della nostra città e grazie ai quali tanti cittadini, associazioni e comitati trovano un punto di incontro". "Un grazie va al Partito nazionale, alla nostra segretaria, Elly Schlein, al Tesoriere nazionale e alla sua squadra per il supporto e il sostegno", dicono ancora Foschi e Cerrina che rivolgono un grazie anche al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, "per l'incoraggiamento ai Gd del XV Municipio e a tutti coloro che hanno sottoscritto, rendendo possibile questo risultato" e anche, quello "più grande", "alla nostra comunità di Ponte Milvio, per la capacita' che ha avuto di costruire una larga rete di sostegno e per aver creduto sin da subito nella possibilità di raggiungere l'obiettivo".