Il Pd acquista la sezione di Ponte Milvio che fu di Enrico Berlinguer
Il Pd acquista la sezione di Ponte Milvio che fu di Enrico Berlinguer
Home>Politica

Il Pd acquista la sezione di Ponte Milvio che fu di Enrico Berlinguer

La storica sede in cui era iscritto il segretario del Pci torna ufficialmente di proprietà dei dem
Gazebo del Pd
Nicola Marfisi / AGF - Gazebo del Pd
pd berlinguer ponte milvio
di lettura

AGI - "Firmato il rogito per la sezione Pd Ponte Milvio". Sono Enzo Foschi, segretario dem di Roma e Giovanni Cerrina, segretario della sezione stessa, ad annunciare così che stamattina, davanti al notaio, "si è chiusa l'annosa vicenda della sezione dove fu iscritto Berlinguer, con l'acquisto degli storici locali da parte degli stessi iscritti, grazie a una straordinaria mobilitazione dei nostri militanti ed elettori".

ADV

La soddisfazione degli esponenti del Pd

ADV

"Esprimiamo grande soddisfazione per essere riusciti a raggiungere questo obiettivo, che dimostra tutta la vitalità della nostra comunità e la determinazione a continuare a fare politica nei territori", dicono gli esponenti dem rivendicando che "le sezioni del Partito Democratico sono luoghi di democrazia partecipata, aperti nei quartieri della nostra città e grazie ai quali tanti cittadini, associazioni e comitati trovano un punto di incontro". "Un grazie va al Partito nazionale, alla nostra segretaria, Elly Schlein, al Tesoriere nazionale e alla sua squadra per il supporto e il sostegno", dicono ancora Foschi e Cerrina che rivolgono un grazie anche al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, "per l'incoraggiamento ai Gd del XV Municipio e a tutti coloro che hanno sottoscritto, rendendo possibile questo risultato" e anche, quello "più grande", "alla nostra comunità di Ponte Milvio, per la capacita' che ha avuto di costruire una larga rete di sostegno e per aver creduto sin da subito nella possibilità di raggiungere l'obiettivo".

ADV