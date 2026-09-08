Diventa un caso il convegno con Vannacci per i poliziotti

AGI - Il riconoscimento come attività di aggiornamento professionale del convegno organizzato a Torino dal sindacato FSP Polizia di Stato con la partecipazione dell’europarlamentare Roberto Vannacci ha sollevato polemiche. Secondo quanto denunciato dal sindacato Silp Cgil, l'iniziativa, in programma venerdì 18 settembre nel capoluogo piemontese, prevedeva anche l’esonero dal servizio per gli agenti che vi prendevano parte.
All'evento dal titolo "Insicurezza urbana: il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori", prevede i saluti istituzionali del Questore di Torino e una tavola rotonda con la partecipazione dell'eurodeputato Vannacci.
Rossomando (Pd): “Serve chiarezza, interrogazione al ministro Piantedosi”
La vicepresidente del Senato Anna Rossomando è intervenuta definendo l’evento “evidentemente una iniziativa politica” e chiedendo di chiarire come sia stato possibile classificarlo come formazione professionale. “Sto predisponendo un’interrogazione al ministro Piantedosi per capire come e perché un evento di questo genere sia stato classificato come aggiornamento professionale con tanto di esonero dal servizio”, afferma la senatrice Pd.
Fratoianni (Avs): “Siamo oltre ogni limite”
Durissima anche la reazione del deputato Nicola Fratoianni (Avs), che critica sia il riconoscimento professionale sia la partecipazione del Questore di Torino. “Siamo davvero oltre ogni limite”, dichiara. Fratoianni chiede che il ministro dell’Interno spieghi “quale contributo alla formazione professionale del personale della Polizia di Stato possono dare le idee e le proposte” dell’europarlamentare Vannacci.