Per Emma Bonino notte in ospedale. Condizioni delicate e stabili
Prima notte in ospedale per Emma Bonino."Condizioni delicate ma stabili" 
Home>Politica

Prima notte in ospedale per Emma Bonino."Condizioni delicate ma stabili"

"La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili", si comunica nell'ultimo bollettino medico. La storica leader radicale è in terapia intensiva al Santo Spirito di Roma da ieri sera dopo aver avuto un malore nella sua abitazione nella Capitale
Emma Bonino - immagine scattate nel maggio 2024
ZUMAPRESS.com / AGF - Emma Bonino - immagine scattate nel maggio 2024
bonino emma
di lettura

AGI - Emma Bonino, da ieri sera ricoverata all’ospedale Santo Spirito, a Roma, rimane in condizioni di salute “delicate” ma “stazionarie”. È quanto comunica l’ultimo bollettino medico spiegando che la paziente “è cosciente” e che gli scambi respiratori “sono accettabili

ADV

Emma Bonino è in condizioni delicate ma stazionarie

ADV

“Emma Bonino da ieri sera è ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale: i sanitari curanti dell'ospedale, in contatto con il medico personale di Emma Bonino, dottor Claudio Santini, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili".

La storica leader radicale era arrivata ieri sera al Santo Spirito in codice rosso dopo che era stato chiamato il 118 perché Bonino non si era sentita bene.

Il ricovero al Santo Spirito del 2015

Già nel novembre 2015 fu ricoverata nello stesso ospedale dopo un malore. Allora ci arrivò incosciente. Fu poi spiegato dai medici che non si trattò di una recidiva del tumore che la colpì nel 2015 ma di un problema collegato al metabolismo.

L’ex senatrice fu trasferita alla stroke unit del San Filippo Neri (dove c’è una unità specializzata per questa patologia) e dimessa sette giorni più tardi.

Leggi anche:
Emma Bonino (AGF)

Emma Bonino ricoverata a Roma per problemi respiratori: le condizioni
La leader di +Europa, 78 anni, è stata soccorsa nel pomeriggio nella sua abitazione nel centro di Roma e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santo Spirito

"Sono guarita dal tumore"

Sempre in prima linea nell’impegno per i diritti umani e civili, Emma Bonino nell’ottobre del 2023 annunciò su Rai 2, durante il programma “Belve”, di essere guarita dal tumore ai polmoni che l’aveva aggredita otto anni prima.

"Vi voglio dare una bella notizia: sono guarita dal tumore. Devo fare ancora una tac di conferma, ma dopo 8 anni questo microcitoma indesiderato se ne è andato”, disse alla giornalista e conduttrice, Francesca Fagnani.

ADV