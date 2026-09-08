Per Emma Bonino notte in ospedale. Condizioni delicate e stabili

AGI - Emma Bonino, da ieri sera ricoverata all’ospedale Santo Spirito, a Roma, rimane in condizioni di salute “delicate” ma “stazionarie”. È quanto comunica l’ultimo bollettino medico spiegando che la paziente “è cosciente” e che gli scambi respiratori “sono accettabili”
Emma Bonino è in condizioni delicate ma stazionarie
“Emma Bonino da ieri sera è ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale: i sanitari curanti dell'ospedale, in contatto con il medico personale di Emma Bonino, dottor Claudio Santini, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili".
La storica leader radicale era arrivata ieri sera al Santo Spirito in codice rosso dopo che era stato chiamato il 118 perché Bonino non si era sentita bene.
Il ricovero al Santo Spirito del 2015
Già nel novembre 2015 fu ricoverata nello stesso ospedale dopo un malore. Allora ci arrivò incosciente. Fu poi spiegato dai medici che non si trattò di una recidiva del tumore che la colpì nel 2015 ma di un problema collegato al metabolismo.
L’ex senatrice fu trasferita alla stroke unit del San Filippo Neri (dove c’è una unità specializzata per questa patologia) e dimessa sette giorni più tardi.
Emma Bonino ricoverata a Roma per problemi respiratori: le condizioni
"Sono guarita dal tumore"
Sempre in prima linea nell’impegno per i diritti umani e civili, Emma Bonino nell’ottobre del 2023 annunciò su Rai 2, durante il programma “Belve”, di essere guarita dal tumore ai polmoni che l’aveva aggredita otto anni prima.
"Vi voglio dare una bella notizia: sono guarita dal tumore. Devo fare ancora una tac di conferma, ma dopo 8 anni questo microcitoma indesiderato se ne è andato”, disse alla giornalista e conduttrice, Francesca Fagnani.