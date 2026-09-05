Meloni: 'Tragedia di Lorena sconfitta di tutti. Dobbiamo reagire'

AGI - "Davanti a tragedie come quella di Lorena nessuno può pensare che quanto fatto sia sufficiente. Perché ogni donna che viene uccisa da chi aveva promesso di amarla, difenderla, proteggerla è una sconfitta per tutti. E tutti noi, insieme, dobbiamo saper reagire". Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social network, dopo che Franco Isceri, il padre di Lorena, la 45enne originaria della provincia di Lecce uccisa dall'ex compagno a Barberino di Mugello (Firenze) il 3 settembre, ha fatto un appello ai politici.
"Dobbiamo continuare a cercare soluzioni, a migliorare ciò che già esiste, a fare tutto ciò che è possibile per intervenire prima che sia troppo tardi - aggiunge Meloni - continueremo a fare la nostra parte, fino in fondo. Nel nome di Lorena e di tutte le vittime. Nel nome delle loro famiglie. Nel nome di una società che protegge le donne e la loro libertà", spiega.
Il dolore del padre "difficile anche solo da immaginare"
"Ho ascoltato l'appello di Franco Isceri, il papà di Lorena, la donna di 45 anni uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita e portata sull'A1, dove è stata gettata da un viadotto. Parole segnate da un dolore che è difficile anche solo immaginare. Un padre che chiede alle Istituzioni di non dividersi, di lavorare insieme e di fare tutto ciò che è possibile perché tragedie come quella che ha colpito sua figlia non accadano più. In questa legislatura - anche grazie al contributo e al lavoro di tutte le forze politiche presenti in Parlamento - abbiamo raddoppiato le risorse per i centri antiviolenza e le case rifugio, scongiurando anche la possibilità che tante di queste strutture potessero chiudere", ricorda la premier.
"Abbiamo reso strutturale e potenziato il reddito di libertà, rafforzato uno strumento fondamentale come il 'Codice rosso', introdotto tra i primi in Europa il femminicidio come reato autonomo", conclude Meloni.
L'appello del padre di Lorena
Franco Isceri in un video diffuso sui social si è rivolto al presidente della Repubblica, alla presidente del Consiglio e "ai politici tutti". "Chiedo a tutta la politica di essere unita: prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi, per prendere provvedimenti affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore. Un abbraccio a tutte le donne italiane".
L'appello di Franco Isceri
"Sono un padre distrutto - dice nel video, Lorena era una brava ragazza. Straordinaria, educata, studiosa, dedita allo studio e al lavoro. Aveva tanti sogni e progetti, e ora non li ha più. E con lei, in fondo a quel cavalcavia, è sepolta la voglia di vivere di una famiglia distrutta".